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Avance Collection Príslušenstvo pre kuchynský robot

Tento produkt už nie je dostupný

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Avance CollectionPríslušenstvo pre kuchynský robot

HR7930/00

Avance Collection Príslušenstvo pre kuchynský robot

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Toto príslušenstvo ku kuchynskému robotu radu Philips Avance bolo starostlivo navrhnuté tak, aby poskytlo ten najlepší výkon a súčasne aby sa dalo čo najjednoduchšie zostaviť, používať a čistiť.

  • PDF súbor
  • 19 October 2026

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