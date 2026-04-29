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Avance Collection Príslušenstvo pre kuchynský robot
Tento produkt už nie je dostupný
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HR7930/00
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Toto príslušenstvo ku kuchynskému robotu radu Philips Avance bolo starostlivo navrhnuté tak, aby poskytlo ten najlepší výkon a súčasne aby sa dalo čo najjednoduchšie zostaviť, používať a čistiť.
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