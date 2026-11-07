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HS740 Blade RefillNáhradné elektrické holiace hlavy

HS740/15

4.8

| (16) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Hladké oholenie, jemné k pokožke

Náhradné hlavy do holiaceho strojčeka na hlavu Head Shaver Pro sú poháňané 36 samoostriacimi čepeľami ComfortCut, ktoré sú vyrobené zo švédskej ocele. Vymeňte ich každých 6 mesiacov a váš holiaci strojček bude znovu fungovať na 100 %. Hlavy HS740 sú kompatibilné s holiacimi strojčekmi HS5980, HS7980 a HS9980.

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Najviac preferovaná značka elektrickej pánskej starostlivosti na svete1

Od poprednej svetovej značky elektrických holiacich strojčekov*

Hladké oholenie, jemné k pokožke

  • Originálny výrobok Philips

  • Kompatibilné s modelmi HS5980, HS7980 a HS9980

  • Čepele ComfortCut

  • Nehrdzavejúci holiaci systém

Od poprednej svetovej značky elektrických holiacich strojčekov*

Od poprednej svetovej značky elektrických holiacich strojčekov*

Holiaci strojček na hlavu Philips Head Shaver Pro je navrhnutý na hladké oholenie, ktoré je zároveň príjemné pre pokožku. Je to dokonalý nástroj pre tých, ktorí chcú vyzerať upravene, cítiť sa sebavedomo a plne vyjadriť svoju osobnosť.

Hladké a šetrné oholenie s britmi ComfortCut

Hladké a šetrné oholenie s britmi ComfortCut

S týmto holiacim strojčekom získate čisté a pohodlné oholenie. 36 čepele ComfortCut oholí každý vlas tesne nad úrovňou pokožky a zabezpečí hladký a rovnomerný výsledok bez podráždenia.

Vyrobené zo švédskej chirurgickej ocele

Vyrobené zo švédskej chirurgickej ocele

Čepele Philips Head Shaver Pro sú vyrobené zo švédskej chirurgickej ocele, ktorá je odolná voči korózii a je jemná k pokožke

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

16

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
1

07/11/2026

Slovensko

Slovensko

Super. Som spokojný. Už nemusím k 💈. Holim si s tým hlavu skoro každý deň.

Výhody

Nemusím už k braberovi a môžem si holiť hlavu každý deň

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HS740 Blade Refill HS740/15 Náhradné elektrické holiace hlavy

Dátum použitia 2026-10-15

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HS740 Blade Refill HS740/15 Náhradné elektrické holiace hlavy

Dátum použitia 2026-10-15

04/09/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Holí, ako životka

Skvele holí do hladka, ako keby som použil žiletku. Batéria zatiaľ drží dobre, prevádzka je tichá a čistenie jednoduché. Spokojnosť.

Výhody

skoro ako ziletka, prakticke na pouzivanie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Dátum použitia 2026-08-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Dátum použitia 2026-08-23

20/08/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Maximálne spokojný, splnil všetky očakávania, môžem len odporučiť.

Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 5000 HS5980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Dátum použitia 2026-07-27

Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 5000 HS5980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Dátum použitia 2026-07-27

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  1. Online prieskum medzi 16 003 mužmi, používateľmi elektrických prístrojov na starostlivosť o vzhľad, uskutočnený v roku 2024. 

  1. Zdroj Euromonitor International Limited, maloobchodný objem, podľa vymedzenia kategórie holiacich strojčekov na telo, údaje z roku 2024, výskum uskutočnený v októbri 2024.