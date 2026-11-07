Nečekajte na Black Friday: Zľava až 40 % už teraz
Hladké oholenie, jemné k pokožke
Náhradné hlavy do holiaceho strojčeka na hlavu Head Shaver Pro sú poháňané 36 samoostriacimi čepeľami ComfortCut, ktoré sú vyrobené zo švédskej ocele. Vymeňte ich každých 6 mesiacov a váš holiaci strojček bude znovu fungovať na 100 %. Hlavy HS740 sú kompatibilné s holiacimi strojčekmi HS5980, HS7980 a HS9980.
Získejte až 160 € zpět z nákupu
Originálny výrobok Philips
Kompatibilné s modelmi HS5980, HS7980 a HS9980
Čepele ComfortCut
Nehrdzavejúci holiaci systém
Holiaci strojček na hlavu Philips Head Shaver Pro je navrhnutý na hladké oholenie, ktoré je zároveň príjemné pre pokožku. Je to dokonalý nástroj pre tých, ktorí chcú vyzerať upravene, cítiť sa sebavedomo a plne vyjadriť svoju osobnosť.
S týmto holiacim strojčekom získate čisté a pohodlné oholenie. 36 čepele ComfortCut oholí každý vlas tesne nad úrovňou pokožky a zabezpečí hladký a rovnomerný výsledok bez podráždenia.
Čepele Philips Head Shaver Pro sú vyrobené zo švédskej chirurgickej ocele, ktorá je odolná voči korózii a je jemná k pokožke
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.8
z 5
16
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
JNNJ
07/11/2026
Slovensko
Super. Som spokojný. Už nemusím k 💈. Holim si s tým hlavu skoro každý deň.
Výhody
Nemusím už k braberovi a môžem si holiť hlavu každý deň
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HS740 Blade Refill HS740/15 Náhradné elektrické holiace hlavy
Dátum použitia 2026-10-15
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HS740 Blade Refill HS740/15 Náhradné elektrické holiace hlavy
Dátum použitia 2026-10-15
florman
04/09/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Holí, ako životka
Skvele holí do hladka, ako keby som použil žiletku. Batéria zatiaľ drží dobre, prevádzka je tichá a čistenie jednoduché. Spokojnosť.
Výhody
skoro ako ziletka, prakticke na pouzivanie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Dátum použitia 2026-08-23
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Dátum použitia 2026-08-23
Jasom.
20/08/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Maximálne spokojný, splnil všetky očakávania, môžem len odporučiť.
Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 5000 HS5980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Dátum použitia 2026-07-27
Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 5000 HS5980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Dátum použitia 2026-07-27
Online prieskum medzi 16 003 mužmi, používateľmi elektrických prístrojov na starostlivosť o vzhľad, uskutočnený v roku 2024.
Zdroj Euromonitor International Limited, maloobchodný objem, podľa vymedzenia kategórie holiacich strojčekov na telo, údaje z roku 2024, výskum uskutočnený v októbri 2024.