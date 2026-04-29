VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

HS740 Blade Refill Náhradné elektrické holiace hlavy

Podpora

HS740 Blade RefillNáhradné elektrické holiace hlavy

HS740/15

HS740 Blade Refill Náhradné elektrické holiace hlavy

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • verzia: 2
  • PDF súbor, 45.4 kB
  • 20 October 2026

Vyhlásenie o zhode v EÚ - English (US)

  • verzia: 1
  • ZIP súbor, 1.3 MB
  • 20 October 2026

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Nájdite servisné stredisko

Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely

Záruka Philips

Prečítajte si naše záručné podmienky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme