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  • Hladké oholenie, zdravá pokožka
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  • Hladké oholenie, zdravá pokožka
  • Hladké oholenie, zdravá pokožka
  • Hladké oholenie, zdravá pokožka
  • Hladké oholenie, zdravá pokožka
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  • Hladké oholenie, zdravá pokožka
  • Hladké oholenie, zdravá pokožka
  • Hladké oholenie, zdravá pokožka

Tento produkt už nie je dostupný

NIVEAHoliaci strojček NIVEA FOR MEN

HS8060/24

Hladké oholenie, zdravá pokožka
Holiaci kondicionér NIVEA FOR MEN sa dávkuje priamo na pokožku pre hydratačné a upokojujúce oholenie. Zloženie je obohatené o vitamíny a harmanček, ktoré upokoja vašu pokožku a dodajú jej zdravý vzhľad
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Systém dávkovania kondicionéra

Hladké oholenie, zdravá pokožka

  • So stojanom na dopĺňanie a dobíjanie

Systém dávkovania kondic. NIVEA FOR MEN

Systém dávkovania kondic. NIVEA FOR MEN

Hydratačný holiaci kondicionér NIVEA FOR MEN sa dávkuje priamo na pokožku

Integrovaný systém doplnenia náplne

Integrovaný systém doplnenia náplne

Jednoducho napumpujte holiaci kondicionér NIVEA FOR MEN z dopĺňacej nádobky priamo do holiaceho strojčeka Philips NIVEA FOR MEN.

Systém Flex Tracker

Systém Flex Tracker

Systém Flex Tracker automaticky sleduje krivky vašej tváre a pomáha chrániť pred podráždením pokožky.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 