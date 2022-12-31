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HS8060/24
So stojanom na dopĺňanie a dobíjanie
Hydratačný holiaci kondicionér NIVEA FOR MEN sa dávkuje priamo na pokožku
Jednoducho napumpujte holiaci kondicionér NIVEA FOR MEN z dopĺňacej nádobky priamo do holiaceho strojčeka Philips NIVEA FOR MEN.
Systém Flex Tracker automaticky sleduje krivky vašej tváre a pomáha chrániť pred podráždením pokožky.
Hodnotenie
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025