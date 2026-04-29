Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Holiace strojčeky na tvár
Všetky rady
NIVEA Holiaci strojček NIVEA FOR MEN
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
HS8060/24
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Všetko (3)
Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Ako dosiahnem najlepšie výsledky s holiacim strojčekom Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
Nivea for Men shaverOchranný kryt
Sieťový adaptér
Napájací adaptér HQ8505
ShaversČistiaca kefka
Nivea for Men shaverStojan na nabíjanie
Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu
Nájdite servisné stredisko
Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely
Záruka Philips
Prečítajte si naše záručné podmienky
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme