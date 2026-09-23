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HTR3464/12
Zosilnite a zjednodušte vašu domácu zábavu
Premýšľate o premene DVD prehrávača alebo rekordéra na komplexný systém domácej zábavy? Stačí ich skombinovať s týmto štýlovým digitálnym prijímacím systémom a získate zvukovo-obrazový zážitok ako v skutočnom kine, ako aj precíznu reprodukciu hudby.
Farebne odlíšené konektory poskytujú jednoduché a pohodlné riešenie pripojenia reproduktorov a subwooferu k centrálnej jednotke domáceho zábavného systému. Jednoducho zapojíte konektory podľa príslušných farieb na zadnú časť centrálnej jednotky.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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