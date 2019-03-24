Tento produkt už nie je dostupný
Vždy zdravý vzduch
Zvlhčovač Philips bojuje proti suchému vzduchu maximálne efektívne a hygienicky. V porovnaní s ultrazvukovými zvlhčovačmi rozširuje o 99 % menej baktérií. Žiadny biely prach* alebo vlhký stôl.
Bezpečne a čisto
Technológia NanoCloud
Tento zvlhčovač vzduchu ponúka trojfázový pokročilý systém odparovania s technológiou NanoCloud. Fáza 1: absorpčný filter na zvlhčovači zachytí veľké častice, ako sú napríklad ľudské vlasy, zvieracie chlpy alebo prach, pri nasávaní suchého vzduchu. Fáza 2: pokročilý systém odparovania s technológiou NanoCloud zvlhčí vzduch pridaním molekúl vody do vzduchu bez obsahu baktérií a vodného kameňa. Fáza 3: zdravý vzduch sa vyfukuje zo zvlhčovača konštantnou rýchlosťou bez vytvárania vodnej hmly vo vašej domácnosti, čím sa pohodlne získava zdravý a vlhký vzduch.
Rovnomerne distribuuje zvlhčený vzduch do okolia. Umožňuje vám dýchať zdravý zvlhčený vzduch doma a v kancelárii, ktorý je príjemný aj pre vašu pokožku.
Keď je nádoba na vodu prázdna a je potrebné doplniť vodu, zámok na ochranu zdravého vzduchu vypne zvlhčovač.
4.5
z 5
26
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
DreadSheWolf902
24/03/2019
Polska
Super sprzęt na przyjemniejszy sen
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Otrzymałam nawilżacz od firmy Philips do testowania. Przez ten czas sprawował się bardzo dobrze i spełniał swoje zadanie. Przede wszystkim bardzo podoba mi się jego design, idealnie wkomponowuje się w każdym pomieszczeniu. Jest lekki oraz nieduży, co znacznie ułatwia jego użytkowanie. Samo jego działanie to rewelacja, używałam go w swojej sypialni obok łóżka. Noce były dużo przyjemniejsze, a rano nie budziłam się z uczuciem suchości w nosie. Bardzo łatwy w obsłudze, woda w zbiorniku wystarcza na długo. Technologia NanoCloud spisuje się świetnie, brak jakichkolwiek śladów osadu czy mokrych plam. Nie było problemem to, że co jakiś czas trzeba czyścić filtr, a także wymieniać. Znalazłam dwie cechy, które mi przeszkadzają. Na pierwszym poziomie mocy dość cichy, można przy nim zasnąć lecz drugi jest zdecydowanie za głośny. Zaś przewód mógłby być dłuższy, czasem ciężko jest znaleźć miejsce by bez problemu podłączyć nawilżacz i trzeba używać przedłużacza. Mimo tych dwóch wad Philips HU4706/50 jest sprzętem godnym polecenia.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza
Aga1226
25/02/2019
Polska
Polecam! Działa!
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Wcześniej miałam do czynienia tylko z jednym nawilżaczem firmy no name i zdecydowanie nie przyniósł on takiego efektu jak nawilżacz Philips. Jest bardzo łatwy w obsłudze i bardzo szybko można poczuć efekt jego pracy. Najważniejsze , że noce są zdecydowanie przyjemniejsze. Obudowa i wykonanie nawilżacza również solidne. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Szkoda tylko, że nie ma timera w takiej cenie. Ale poleciłabym go znajomym
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza
Emko
18/02/2019
Polska
Produkt 100% warty polecenia!
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nawilżacz powietrza Philips HU4706/50 to idealny sprzęt dla alergików. Doskonale zbiera kurz i oczyszcza powietrze w pokoju. Jest bardzo lekki i poręczny, łatwy w uzupełnianiu wody. Jego nowoczesny wygląd będzie pasował do wnętrza w każdym stylu. Nie jest naszpikowany zbędną elektroniką co pozwala na użytkowanie przez każdego. Posiada dwa poziomy pracy: 1- cichy, idealnie nadający się do pracy w nocy oraz 2 poziom- nieco głośniejszy i szybszy, używałam go głównie podczas dnia. Nie pozostawia żadnego nalotu podczas użytkowania oraz unoszącej się wody. Zaletą tego nawilżacza jest skuteczność działania, cichy tryb pracy, poprawa jakości snu, bardzo lekki i łatwy w użytkowaniu, brak zbędnej elektroniki, nowoczesny wygląd. Minus – brak wskaźników zmiany filtra czy braku wody.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza
Vzduch nie je znečisťovaný vodným kameňom.