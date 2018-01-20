Voľné dýchanie, pokojný spánok
Naplňte atmosféru vášho domova čistým vzduchom pre najväčšie pohodlie. Technológia NanoCloud zvlhčuje bez bieleho prachu alebo mokrých škvŕn a znižuje obsah baktérií až o 99 % (1). Rovnomerný rozptyl vlhkosti, ktorý efektívne zvlhčí celú miestnosť.
Zvlhčuje miestnosti až do 25 m²
Výkon zvlhčovania 200 ml/h
Až o 99 % menej baktérií
Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Ultrajemná hmla NanoCloud je okom neviditeľná a pre baktérie alebo zvyšky je mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače. (1)
2 rýchlosti ventilátora a automatické nastavenia poskytujú výkon a pohodlie, ktoré si vyberiete. S výkonom až 200 ml/h účinne zvlhčuje akúkoľvek miestnosť do 25 m2. (2, 3)
360-stupňový difuzér rovnomerne rozvádza zvlhčený vzduch po celej miestnosti. Ultra jemná para NanoCloud sa prenáša ďalej a zabraňuje presýteniu pre účinné zvlhčovanie, najmä vo väčších miestnostiach.
4.3
z 5
425
Recenzie
84%
Odporúča tento produkt
ZuzOle
20/01/2018
Slovensko
Odporucam!
Rozhodovali sme sa medzi viacerymi, no kupa tohto zvlhcovaca vzduchu bola trefa do cierneho! Velka spokojnost!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2000 HU4801/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2000 HU4801/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud
Susha123
06/05/2021
Česká republika
Dobra kvalita za rozumnou cenu
Produkt jsme vybrali po porovnani s ostatnimi vyrobci a technologiemi. Slouzi zejmena ke zvlhcovani vzduchu v detskem pokoji behem topne sezony. Po 3 mesicich mohu rict, ze funguje bezvadne. Jen je trochu narocnejsi na udrzbu (jednou tydne cisteni filtru pomoci odvapnovaciho roztoku/kys. Citronove)
Výhody
Kvalita, ucinnost, cena
Nevýhody
Casta udrzba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 2000 HU4801/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2021-01-06
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 2000 HU4801/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2021-01-06
Lentilka109534
05/05/2021
Česká republika
Maximálně tichý a účinný!
Skvělý pomocník v boji se suchým vzduchem! Neskutečně tichý i při nejvyšším výkonu, nádrž na vodu vydrží při nízkém režimu až 10 hodin, poté se sám bezpečně vypne. Příjemný chladivý vzduch, žádné kapénky vody v okolí.
Výhody
Tichý chod, velká nádrž na vodu, snadná údržba
Nevýhody
Žádné :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 2000 HU4801/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2020-04-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 2000 HU4801/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2020-04-05
(1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu
(2) Testované podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 ±2 % RV
(3) Vypočítané použitím bodu 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základe výkonu zvlhčovania testovaného podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany
(4) Usadzovanie minerálov na nábytku bolo testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testované podľa normy GB 21551.3-2010 v laboratóriu tretej strany. Intenzita ozónu, TVOC, PM10 a UV žiarenia je pod limitom.
(6) Vypočítané na základe 2 l naplnenej nádoby na vodu, pri rýchlosti číslo jeden, s mierou zvlhčovania 150 ml/h.