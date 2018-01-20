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Séria 2000Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud

HU4801/01

4.3

| (425) Recenzie | 84% Odporúča tento produkt

Voľné dýchanie, pokojný spánok

Naplňte atmosféru vášho domova čistým vzduchom pre najväčšie pohodlie. Technológia NanoCloud zvlhčuje bez bieleho prachu alebo mokrých škvŕn a znižuje obsah baktérií až o 99 % (1). Rovnomerný rozptyl vlhkosti, ktorý efektívne zvlhčí celú miestnosť.

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Hygienicky zvlhčuje suchý vzduch, vo dne i v noci

Voľné dýchanie, pokojný spánok

  • Zvlhčuje miestnosti až do 25 m²

  • Výkon zvlhčovania 200 ml/h

  • Až o 99 % menej baktérií

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Ultrajemná hmla NanoCloud je okom neviditeľná a pre baktérie alebo zvyšky je mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače. (1)

Účinný v miestnostiach do 25 m2 (3)

Účinný v miestnostiach do 25 m2 (3)

2 rýchlosti ventilátora a automatické nastavenia poskytujú výkon a pohodlie, ktoré si vyberiete. S výkonom až 200 ml/h účinne zvlhčuje akúkoľvek miestnosť do 25 m2. (2, 3)

Rovnomerná a efektívna cirkulácia vzduchu v celej miestnosti

Rovnomerná a efektívna cirkulácia vzduchu v celej miestnosti

360-stupňový difuzér rovnomerne rozvádza zvlhčený vzduch po celej miestnosti. Ultra jemná para NanoCloud sa prenáša ďalej a zabraňuje presýteniu pre účinné zvlhčovanie, najmä vo väčších miestnostiach.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

425

Recenzie

84%

Odporúča tento produkt

20/01/2018

Slovensko

Slovensko

Odporucam!

Rozhodovali sme sa medzi viacerymi, no kupa tohto zvlhcovaca vzduchu bola trefa do cierneho! Velka spokojnost!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2000 HU4801/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2000 HU4801/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Dobra kvalita za rozumnou cenu

Produkt jsme vybrali po porovnani s ostatnimi vyrobci a technologiemi. Slouzi zejmena ke zvlhcovani vzduchu v detskem pokoji behem topne sezony. Po 3 mesicich mohu rict, ze funguje bezvadne. Jen je trochu narocnejsi na udrzbu (jednou tydne cisteni filtru pomoci odvapnovaciho roztoku/kys. Citronove)

Výhody

Kvalita, ucinnost, cena

Nevýhody

Casta udrzba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 2000 HU4801/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2021-01-06

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 2000 HU4801/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2021-01-06

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Maximálně tichý a účinný!

Skvělý pomocník v boji se suchým vzduchem! Neskutečně tichý i při nejvyšším výkonu, nádrž na vodu vydrží při nízkém režimu až 10 hodin, poté se sám bezpečně vypne. Příjemný chladivý vzduch, žádné kapénky vody v okolí.

Výhody

Tichý chod, velká nádrž na vodu, snadná údržba

Nevýhody

Žádné :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 2000 HU4801/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2020-04-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 2000 HU4801/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2020-04-05

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu

  2. (2) Testované podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 ±2 % RV

  3. (3) Vypočítané použitím bodu 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základe výkonu zvlhčovania testovaného podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany

  4. (4) Usadzovanie minerálov na nábytku bolo testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testované podľa normy GB 21551.3-2010 v laboratóriu tretej strany. Intenzita ozónu, TVOC, PM10 a UV žiarenia je pod limitom.

  6. (6) Vypočítané na základe 2 l naplnenej nádoby na vodu, pri rýchlosti číslo jeden, s mierou zvlhčovania 150 ml/h.