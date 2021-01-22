Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2000
Originálny zvlhčovací filter Philips dokonale ladí k zariadeniu a zaručuje trvalo vysoký výkon. Využíva technológiu NanoCloud, ktorá uvoľňuje neviditeľnú hmlu a zvlhčuje vzduch s až o 99 % nižším šírením baktérií (1)
Kompatibilita so sériou 2000
V balení: 1 filter
Životnosť 6 mesiacov
Originálny filter Philips
Náhradné filtre pre zvlhčovač vzduchu Philips série 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Model zvlhčovača vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.
Filtre poskytujú optimálny filtračný výkon až po dobu 6 mesiacov (1), čím znižujú náklady a starosti
Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.8
z 5
35
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
EvikH
22/01/2021
Česká republika
Výborný poměr cena/výkon
Mohu porovnat s předchozím provedením filtru a jsem spokojená. Výborná nasákavost, snadno se mechanicky proplachuje, navíc tmavá barva filtru působí vzhledem k používání estetičtěji než použitý světlý filtr. Také nevadí při odvápnění používat běžný ocet místo vinného, který byl o poznání dražší.
Výhody
dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání a vhodném čištění
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač řady 2000 FY2401/30 Zvlhčovací filtr
Dátum použitia 2020-09-22
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač řady 2000 FY2401/30 Zvlhčovací filtr
Dátum použitia 2020-09-22
Face75
23/01/2025
Magyarország
Nagyon jó
Tökéletes. Kb havonta citromsavas (boltban a sütő szereknél kapható) vízben ki kell áztatni (~ 1 órát) és újra jól működik.
Táto recenzia bola vytvorená pre Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét
Táto recenzia bola vytvorená pre Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét
a2 + b2
16/11/2021
Magyarország
Overený kupujúci
Pont az, ami kell!
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Ez egy párásító készülék, amihez rendszeres párologtató betét csere szükséges. Egyetlen betét való hozzá, de az megbízhatóan működik és kapható.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét
(1) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.
(2) v porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovania, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zníženie šírenia baktérií, testované nezávislým laboratóriom