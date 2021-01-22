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  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401

Zvlhčovač vzduchu series 2000Zvlhčovací filter

FY2401/30

4.8

| (35) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2000

Originálny zvlhčovací filter Philips dokonale ladí k zariadeniu a zaručuje trvalo vysoký výkon. Využíva technológiu NanoCloud, ktorá uvoľňuje neviditeľnú hmlu a zvlhčuje vzduch s až o 99 % nižším šírením baktérií (1)

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Kompatibilné produkty

Séria 2000

Séria 2000
Zvlhčovač vzduchu

HU4813/10

Séria 2000

Séria 2000
Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud

HU4801/01

Séria 2000

Séria 2000
Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud

HU4803/01

Technológia NanoCloud s hygienickým zvlhčovaním

Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2000

  • Kompatibilita so sériou 2000

  • V balení: 1 filter

  • Životnosť 6 mesiacov

  • Originálny filter Philips

Kompatibilné so zvlhčovačom vzduchu Philips, séria 2000

Kompatibilné so zvlhčovačom vzduchu Philips, séria 2000

Náhradné filtre pre zvlhčovač vzduchu Philips série 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Model zvlhčovača vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.

Filtre s dlhou životnosťou až 6 mesiacov

Filtre s dlhou životnosťou až 6 mesiacov

Filtre poskytujú optimálny filtračný výkon až po dobu 6 mesiacov (1), čím znižujú náklady a starosti

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

35

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

4
2

22/01/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný poměr cena/výkon

Mohu porovnat s předchozím provedením filtru a jsem spokojená. Výborná nasákavost, snadno se mechanicky proplachuje, navíc tmavá barva filtru působí vzhledem k používání estetičtěji než použitý světlý filtr. Také nevadí při odvápnění používat běžný ocet místo vinného, který byl o poznání dražší.

Výhody

dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání a vhodném čištění

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač řady 2000 FY2401/30 Zvlhčovací filtr

Dátum použitia 2020-09-22

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač řady 2000 FY2401/30 Zvlhčovací filtr

Dátum použitia 2020-09-22

23/01/2025

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó

Tökéletes. Kb havonta citromsavas (boltban a sütő szereknél kapható) vízben ki kell áztatni (~ 1 órát) és újra jól működik.

Táto recenzia bola vytvorená pre Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét

Táto recenzia bola vytvorená pre Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét

16/11/2021

Magyarország

Magyarország

Overený kupujúci

Pont az, ami kell!

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Ez egy párásító készülék, amihez rendszeres párologtató betét csere szükséges. Egyetlen betét való hozzá, de az megbízhatóan működik és kapható.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.

  2. (2) v porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovania, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zníženie šírenia baktérií, testované nezávislým laboratóriom