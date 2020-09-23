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  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013
  • HU4803; RFT; Retail;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4803; F; ONLINE;ROW
  • HU4803; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4803; D4; Retail;ROW
  • Find your model number - export Philips Air humidifier HU4803/01
  • HU4803; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013

Séria 2000Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud

HU4803/01

4.3

| (445) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

Voľné dýchanie, pokojný spánok

Naplňte atmosféru svojho domova čistým vzduchom a zaistite pohodlie. Technológia NanoCloud zvlhčuje bez bieleho prachu alebo mokrých škvŕn a znižuje obsah baktérií až o 99 % (1). Inteligentné snímače a rovnomerný rozptyl vzduchu dodajú ideálnu vlhkosť do celej miestnosti.

Zobraziť všetky výhody

Zvlhčuje suchý vzduch a automaticky sa prispôsobuje

Voľné dýchanie, pokojný spánok

  • Zvlhčuje miestnosti až do 25 m²

  • Výkon zvlhčovania 220 ml/h

  • Až o 99 % menej baktérií

  • Automatické nastavenie vlhkosti

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Ultrajemná hmla NanoCloud je okom neviditeľná a pre baktérie alebo zvyšky je mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače. (1)

Rovnomerná a efektívna cirkulácia vzduchu v celej miestnosti

Rovnomerná a efektívna cirkulácia vzduchu v celej miestnosti

360-stupňový difuzér rovnomerne rozvádza zvlhčený vzduch po celej miestnosti. Ultra jemná para NanoCloud sa prenáša ďalej a zabraňuje presýteniu pre účinné zvlhčovanie, najmä vo väčších miestnostiach.

Automatické zvlhčovanie s 3 nastaveniami

Automatické zvlhčovanie s 3 nastaveniami

Inteligentný snímač vlhkosti monitoruje vzduch a automaticky sa nastavuje tak, aby udržiaval vlhkosť na vami preferovanej úrovni: 40 %, 50 % alebo 60 %. Upozornenie na hladinu vody vás informuje, kedy treba doplniť nádobu, a zvlhčovač sa automaticky vypne, keď mu dôjde voda.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.3

z 5

445

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

23/09/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepších zvlhčovač na trhu!

Žiadny vlhký povrch nábytku či podlaha, žiadny biely prach, iba požadované zvýšenie vlhkosti na ideálnu úroveň

Výhody

Tichá prevádzka, kvalitné spracovanie, automaticky režim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud

Dátum použitia 2020-08-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud

Dátum použitia 2020-08-23

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Tichý a účinný

Tento zvlhčovač jsme pořídili kvůli suchému vzduchu - já jsem asthmatik a mám malou dcerku, takže asi není třeba rozvádět, proč je dobré zvlhčovač mít :-) Přístroj jako takový funguje velice dobře, je velmi tichý, ale to neznamená, že je neslyšný. Mně to třeba vůbec neruší, ale moje žena ho v noci zapnutý mít nemůže - přestože si stěží dokážu představit tišší zvlhčovač. Co se čištění filtru týče, to je samozřejmě otrava, ale je to jednoduché - jen počítejte s tím, že vám vydrží jeden filtr tak na max půl roku, pokud aspoň trochu spotřebič používáte.

Výhody

Tichý, hezký design, snadná obsluha

Nevýhody

Nutnost častěji měnit filtr

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2021-05-10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2021-05-10

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

maximální spokojenost, splňuje požadavky,na výběr mnoho nastavení

Výhody

Malý, lehký,snadno přenosný, tichý

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2019-05-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2019-05-04

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu

  2. (2) Testované podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 ±2 % RV

  3. (3) Vypočítané použitím bodu 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základe výkonu zvlhčovania testovaného podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany

  4. (4) Usadzovanie minerálov na nábytku bolo testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testované podľa normy GB 21551.3-2010 v laboratóriu tretej strany. Intenzita ozónu, TVOC, PM10 a UV žiarenia je pod limitom.

  6. (6) Vypočítané na základe 2 l naplnenej nádoby na vodu, pri rýchlosti číslo jeden, s mierou zvlhčovania 150 ml/h.