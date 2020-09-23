Voľné dýchanie, pokojný spánok
Naplňte atmosféru svojho domova čistým vzduchom a zaistite pohodlie. Technológia NanoCloud zvlhčuje bez bieleho prachu alebo mokrých škvŕn a znižuje obsah baktérií až o 99 % (1). Inteligentné snímače a rovnomerný rozptyl vzduchu dodajú ideálnu vlhkosť do celej miestnosti.
Zvlhčuje miestnosti až do 25 m²
Výkon zvlhčovania 220 ml/h
Až o 99 % menej baktérií
Automatické nastavenie vlhkosti
Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Ultrajemná hmla NanoCloud je okom neviditeľná a pre baktérie alebo zvyšky je mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače. (1)
360-stupňový difuzér rovnomerne rozvádza zvlhčený vzduch po celej miestnosti. Ultra jemná para NanoCloud sa prenáša ďalej a zabraňuje presýteniu pre účinné zvlhčovanie, najmä vo väčších miestnostiach.
Inteligentný snímač vlhkosti monitoruje vzduch a automaticky sa nastavuje tak, aby udržiaval vlhkosť na vami preferovanej úrovni: 40 %, 50 % alebo 60 %. Upozornenie na hladinu vody vás informuje, kedy treba doplniť nádobu, a zvlhčovač sa automaticky vypne, keď mu dôjde voda.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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4.3
z 5
445
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Adam-ZH
23/09/2020
Slovensko
Najlepších zvlhčovač na trhu!
Žiadny vlhký povrch nábytku či podlaha, žiadny biely prach, iba požadované zvýšenie vlhkosti na ideálnu úroveň
Výhody
Tichá prevádzka, kvalitné spracovanie, automaticky režim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud
Dátum použitia 2020-08-23
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud
Dátum použitia 2020-08-23
Stříbrňák
10/05/2022
Česká republika
Tichý a účinný
Tento zvlhčovač jsme pořídili kvůli suchému vzduchu - já jsem asthmatik a mám malou dcerku, takže asi není třeba rozvádět, proč je dobré zvlhčovač mít :-) Přístroj jako takový funguje velice dobře, je velmi tichý, ale to neznamená, že je neslyšný. Mně to třeba vůbec neruší, ale moje žena ho v noci zapnutý mít nemůže - přestože si stěží dokážu představit tišší zvlhčovač. Co se čištění filtru týče, to je samozřejmě otrava, ale je to jednoduché - jen počítejte s tím, že vám vydrží jeden filtr tak na max půl roku, pokud aspoň trochu spotřebič používáte.
Výhody
Tichý, hezký design, snadná obsluha
Nevýhody
Nutnost častěji měnit filtr
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2021-05-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2021-05-10
Evoucek
04/05/2021
Česká republika
Skvělý pomocník
maximální spokojenost, splňuje požadavky,na výběr mnoho nastavení
Výhody
Malý, lehký,snadno přenosný, tichý
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2019-05-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2019-05-04
(1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu
(2) Testované podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 ±2 % RV
(3) Vypočítané použitím bodu 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základe výkonu zvlhčovania testovaného podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany
(4) Usadzovanie minerálov na nábytku bolo testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testované podľa normy GB 21551.3-2010 v laboratóriu tretej strany. Intenzita ozónu, TVOC, PM10 a UV žiarenia je pod limitom.
(6) Vypočítané na základe 2 l naplnenej nádoby na vodu, pri rýchlosti číslo jeden, s mierou zvlhčovania 150 ml/h.