Voľné dýchanie, pokojný spánok
Naplňte atmosféru svojho domova čistým vzduchom a zaistite pohodlie. Technológia NanoCloud zvlhčuje bez bieleho prachu alebo mokrých škvŕn a znižuje obsah baktérií až o 99 % (1). Inteligentné snímače a rovnomerný rozptyl vzduchu dodajú ideálnu vlhkosť do celej miestnosti.
Zvlhčuje miestnosti až do 44 m²
Výkon zvlhčovania 300 ml/h
Až o 99 % menej baktérií
Automatické nastavenie vlhkosti
Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Ultrajemná hmla NanoCloud je okom neviditeľná a pre baktérie alebo zvyšky je mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače. (1)
3 rýchlosti ventilátora a automatické nastavenia poskytujú výkon a pohodlie, ktoré si vyberiete. S výkonom až 300 ml/h účinne zvlhčuje akúkoľvek miestnosť do 44 m2. (2, 3)
360-stupňový difuzér rovnomerne rozvádza zvlhčený vzduch po celej miestnosti. Ultra jemná para NanoCloud sa prenáša ďalej a zabraňuje presýteniu pre účinné zvlhčovanie, najmä vo väčších miestnostiach.
4.3
z 5
421
Recenzie
85%
Odporúča tento produkt
Zdenek-lt
17/01/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Kvalitní výrobek
Tichý a spolehlivý chod výrobku. Relativně přesné měření vlhkosti v místnosti.
Výhody
Tichý chod
Nevýhody
Mohla by být větší kapacita nádoby na vodu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4813/10 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2019-01-17
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4813/10 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2019-01-17
Daifi
07/01/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Velmi užitečný produkt především v zimním období
Zvlhčovač je v chodu tichý, samozřejmě záleží na zvoleném výkonu zvlhčování, ale i při nejvyšším výkonu je produkt tichý a neobtěžuje hlukem. Mlhovina, která se tvoří, nezanechává mokré skvrny a rozptýlí se v prostoru.
Výhody
V zimním období v rámci vytápění efektivně a optimálně udržuje vlhkost vzduchu v místnosti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4813/10 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2020-12-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4813/10 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2020-12-07
MkMkMk
29/11/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek je super
Výrobek byl naprosto super, velmi rychlé zvlhčení bez fleku na zdi.
Výhody
Velmi účinný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4813/10 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2019-10-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4813/10 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Dátum použitia 2019-10-29
(1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu
(2) Testované podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 ±2 % RV
(3) Vypočítané použitím bodu 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základe výkonu zvlhčovania testovaného podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany
(4) Usadzovanie minerálov na nábytku bolo testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testované podľa normy GB 21551.3-2010 v laboratóriu tretej strany. Intenzita ozónu, TVOC, PM10 a UV žiarenia je pod limitom.
(6) Vypočítané na základe 2 l naplnenej nádoby na vodu, pri rýchlosti číslo jeden, s mierou zvlhčovania 150 ml/h.