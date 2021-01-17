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  • HU4813; RFT; ONLINE;ROW
  • HU4813 PC 01.tif
  • HU4813; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4813; F; Retail;ROW
  • HU4813; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4813; PUP; PRINT; ROW
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 Air humidifier
  • HU4813 PC 03.tif
  • HU4813 EB 10.tif

Séria 2000Zvlhčovač vzduchu

HU4813/10

4.3

| (421) Recenzie | 85% Odporúča tento produkt

Voľné dýchanie, pokojný spánok

Naplňte atmosféru svojho domova čistým vzduchom a zaistite pohodlie. Technológia NanoCloud zvlhčuje bez bieleho prachu alebo mokrých škvŕn a znižuje obsah baktérií až o 99 % (1). Inteligentné snímače a rovnomerný rozptyl vzduchu dodajú ideálnu vlhkosť do celej miestnosti.

Zobraziť všetky výhody

Zvlhčuje suchý vzduch a automaticky sa prispôsobuje

Voľné dýchanie, pokojný spánok

  • Zvlhčuje miestnosti až do 44 m²

  • Výkon zvlhčovania 300 ml/h

  • Až o 99 % menej baktérií

  • Automatické nastavenie vlhkosti

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Ultrajemná hmla NanoCloud je okom neviditeľná a pre baktérie alebo zvyšky je mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače. (1)

Účinný v miestnostiach do 44 m2 (3)

Účinný v miestnostiach do 44 m2 (3)

3 rýchlosti ventilátora a automatické nastavenia poskytujú výkon a pohodlie, ktoré si vyberiete. S výkonom až 300 ml/h účinne zvlhčuje akúkoľvek miestnosť do 44 m2. (2, 3)

Rovnomerná a efektívna cirkulácia vzduchu v celej miestnosti

Rovnomerná a efektívna cirkulácia vzduchu v celej miestnosti

360-stupňový difuzér rovnomerne rozvádza zvlhčený vzduch po celej miestnosti. Ultra jemná para NanoCloud sa prenáša ďalej a zabraňuje presýteniu pre účinné zvlhčovanie, najmä vo väčších miestnostiach.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

421

Recenzie

85%

Odporúča tento produkt

17/01/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalitní výrobek

Tichý a spolehlivý chod výrobku. Relativně přesné měření vlhkosti v místnosti.

Výhody

Tichý chod

Nevýhody

Mohla by být větší kapacita nádoby na vodu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4813/10 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2019-01-17

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4813/10 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2019-01-17

07/01/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Velmi užitečný produkt především v zimním období

Zvlhčovač je v chodu tichý, samozřejmě záleží na zvoleném výkonu zvlhčování, ale i při nejvyšším výkonu je produkt tichý a neobtěžuje hlukem. Mlhovina, která se tvoří, nezanechává mokré skvrny a rozptýlí se v prostoru.

Výhody

V zimním období v rámci vytápění efektivně a optimálně udržuje vlhkost vzduchu v místnosti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4813/10 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2020-12-07

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4813/10 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2020-12-07

29/11/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je super

Výrobek byl naprosto super, velmi rychlé zvlhčení bez fleku na zdi.

Výhody

Velmi účinný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4813/10 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2019-10-29

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2000 HU4813/10 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Dátum použitia 2019-10-29

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu

  2. (2) Testované podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 ±2 % RV

  3. (3) Vypočítané použitím bodu 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základe výkonu zvlhčovania testovaného podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany

  4. (4) Usadzovanie minerálov na nábytku bolo testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testované podľa normy GB 21551.3-2010 v laboratóriu tretej strany. Intenzita ozónu, TVOC, PM10 a UV žiarenia je pod limitom.

  6. (6) Vypočítané na základe 2 l naplnenej nádoby na vodu, pri rýchlosti číslo jeden, s mierou zvlhčovania 150 ml/h.