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Zvlhčovač vzduchu series 2000 Zvlhčovací filter

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Zvlhčovač vzduchu series 2000Zvlhčovací filter

FY2401/30

Zvlhčovač vzduchu series 2000 Zvlhčovací filter

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Návody a dokumentácia

Originálny zvlhčovací filter Philips dokonale ladí k zariadeniu a zaručuje trvalo vysoký výkon. Využíva technológiu NanoCloud, ktorá uvoľňuje neviditeľnú hmlu a zvlhčuje vzduch s až o 99 % nižším šírením baktérií (1)

  • PDF súbor
  • 5 June 2026

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