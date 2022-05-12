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  • Na každodenné čistenie medzizubných priestorov
  • Na každodenné čistenie medzizubných priestorov
  • Na každodenné čistenie medzizubných priestorov
  • Na každodenné čistenie medzizubných priestorov
  • Na každodenné čistenie medzizubných priestorov
  • Na každodenné čistenie medzizubných priestorov
  • Na každodenné čistenie medzizubných priestorov
  • Na každodenné čistenie medzizubných priestorov

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard a Comfort

HX3072/00

4.7
| (201) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Na každodenné čistenie medzizubných priestorov
Zažite jemné a efektívne čistenie medzizubných priestorov vďaka dýzam pre ústnu sprchu Philips Sonicare Compact Flosser. Štandardná dýza poskytuje cielené čistenie medzi zubami. Komfortná dýza s mäkkou špičkou bola navrhnutá pre citlivé ďasná.
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Odstraňuje až 99,9% povlaku v ošetrovaných oblastiach*

Na každodenné čistenie medzizubných priestorov

  • Pre každodennú čistotu

  • Zdravšie ďasná za 4 týždne**

  • 2 špičky: N1 Standard na čistenie medzizubných priestorov a N2 Comfort na citlivé zuby a ďasná

  • Kompatibilné výhradne s ústnou sprchou Philips Sonicare Compact Flosser

Štandardná tryska N1, ideálna na dôkladné každodenné čistenie

Štandardná tryska N1, ideálna na dôkladné každodenné čistenie

Štandardná tryska N1 je ideálna na všestranné každodenné čistenie, účinne odstraňuje zubný povlak a nečistoty z medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.

Čistenie jedným prúdom N1 je ideálne pri odstraňovaní zvyškov jedla

Čistenie jedným prúdom N1 je ideálne pri odstraňovaní zvyškov jedla

Štandardný nadstavec N11 s jedným prúdom je ideálna na odstraňovanie odolných zvyškov jedla. 97 % používateľov súhlasí, že je vhodná na odstraňovanie zvyškov jedla medzi zubami***.

Tryska N2 Comfort, ideálna pre citlivé zuby a ďasná

Tryska N2 Comfort, ideálna pre citlivé zuby a ďasná

Tryska N2 Comfort má mäkký gumový nadstavec, ktorý je špeciálne navrhnutý na použitie pri citlivých zuboch a ďasnách bez toho, aby to malo negatívny vplyv na odstraňovanie zubného povlaku. 95 % používateľov sa zhoduje, že tento nadstavec pôsobí na ďasná mimoriadne šetrne**.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

201

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník k zubní hygieně

Používání je velice intuitivní a jednoduché. Líbí se mi možnost regulace druhu čištění deep clean nebo clean a stupně čistění 1-3 . Ze začátku jsem doplňovala zásobník vody 2x během čistění ale po cca. 2 dnech a praxi stačilo doplnit vodu jen 1x. Při pravidelném čistění jsem zaznamenala menší tvorbu zubního plaku. I můj pěti letý syn chtěl ústní sprchu vyzkoušet a líbilo se mu to.

Výhody

Dlouhá výdrž baterie . Snadné ovládání . Komfortní balení i na cesty .

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Produkt účinne odstraňuje zubný plak

Ústna sprcha Cordless Power Flosser 3000 mi jednoznačne zlepšila každodennú hygienu ústnej dutiny. Dôkladne a rýchlo čistí medzizubné priestory, ďasnové žliabky a časti okolo fixného aparátu, ktoré pred použitím ústnej sprchy boli takmer nevyčistiteľné. Myslím si, že vďaka rôznym stupňom rýchlosti prúdu vyhovie každému používateľovi. Kompaktné spracovanie sprchy (s cestovným púzdrom) a dlhá výdrž batérie je veľkou výhodou aj počas cestovania.

Výhody

efektívne čistenie, voľba intenzity prúdu, výdrž batérie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlá alternativa k mezizubním kartáčkům

Používáme mezizubní kartáčky a kartáčky Sonicare celá rodina už xy let, toto mi přišlo jako skvělé doplnění. Ze začátku jsem doufala, že plně nahradí mezizubní kartáčky, ovšem jejich nutnost alespoň občas nahrazená není. Po vybalení - spokojenost, lehký do ruky, dobře se drží, nádobka jde lehce oddělat a naplnit, násadka rychle zacvaknout i vycvaknout. První použití - celkem jsem byla zaskočena - voda všude, byla jsem překvapená kolik vody vlastně teče ven a na první použití jsem potřebovala několikrát vodu dolít. Překvapil mne celkem slabý proud vody.. Po prvním a druhém použití jsem vzala do ruky mezizubní kartáček a cvičně projela. K mému překvapení ještě toho "hodně pobral".. snažím se tedy přijít na ten správný grif... čím dál lépe mi to jde, je to přirozenější, rychlejší a snad postupně bude i o dost méně plaku mezi zuby. Také jsem byla překvapená, že i když doplním do zásobníku vodu teplou, vytéká studená :-) Dítě 7 let obsluhu samo úplně nezvládá - zkoušela jsem jí čistit já, určitě pro ni přijatelnější varianta než mezizubní kartáčky.

Výhody

rychlost, na nabíjení (není nutný kabel), dlouhá výdrž, akorát do ruky, cestovní obal

Nevýhody

mohl by mít silnější proud, zvykání na množství vody co samozřejmě musí vytéct, jednou za pár dní i tak nutné pročištění mezizubními kartáčky

Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

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