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Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser Standard a Comfort

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Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard a Comfort

HX3072/00

Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser Standard a Comfort

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Vyhlásenie o zhode v EÚ - English (US)

  • PDF súbor, 675.1 kB
  • 8 July 2026

Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • PDF súbor, 142.2 kB
  • 8 July 2026

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