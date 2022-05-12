Deň matiek - Zľavy až do 32 % na darčeky
11
d
Dni
22
h
Hodiny
23
m
Minúty
08
s
Sekundy
Tento produkt už nie je dostupný
Technológia Quad Stream
Impulzné vlny slúžia ako navádzanie
Jedinečná špička Quad Stream v tvare písmena X rozdelí prúd na 4 časti, ktoré vyčistia väčšiu oblasť medzi zubami a pozdĺž ďasien. Dosiahnite rýchlejšie a dôkladnejšie čistenie bez problémov so zubnou niťou.
Jemné pulzovanie vody v režime hĺbkového čistenia vás posúva a navádza od zubu k zubu, takže čistenie vždy zvládnete správnym spôsobom.
Vyberte si spôsob čistenia, ktorý sa hodí k vášmu úsmevu. Režim čistenia prináša nepretržitý prúd na účinné každodenné čistenie. Režim hĺbkového čistenia pulzuje na zaistenie dôkladnejšieho čistenia. Úroveň intenzity si môžete nastaviť tak, aby to pre vás bolo pohodlné.
Porozumieť recenziám produktov
4.7
z 5
201
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Anzak
12/05/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Skvělý pomocník k zubní hygieně
Používání je velice intuitivní a jednoduché. Líbí se mi možnost regulace druhu čištění deep clean nebo clean a stupně čistění 1-3 . Ze začátku jsem doplňovala zásobník vody 2x během čistění ale po cca. 2 dnech a praxi stačilo doplnit vodu jen 1x. Při pravidelném čistění jsem zaznamenala menší tvorbu zubního plaku. I můj pěti letý syn chtěl ústní sprchu vyzkoušet a líbilo se mu to.
Výhody
Dlouhá výdrž baterie . Snadné ovládání . Komfortní balení i na cesty .
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha
majkle6
11/05/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Produkt účinne odstraňuje zubný plak
Ústna sprcha Cordless Power Flosser 3000 mi jednoznačne zlepšila každodennú hygienu ústnej dutiny. Dôkladne a rýchlo čistí medzizubné priestory, ďasnové žliabky a časti okolo fixného aparátu, ktoré pred použitím ústnej sprchy boli takmer nevyčistiteľné. Myslím si, že vďaka rôznym stupňom rýchlosti prúdu vyhovie každému používateľovi. Kompaktné spracovanie sprchy (s cestovným púzdrom) a dlhá výdrž batérie je veľkou výhodou aj počas cestovania.
Výhody
efektívne čistenie, voľba intenzity prúdu, výdrž batérie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha
Zuzee
10/05/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Rychlá alternativa k mezizubním kartáčkům
Používáme mezizubní kartáčky a kartáčky Sonicare celá rodina už xy let, toto mi přišlo jako skvělé doplnění. Ze začátku jsem doufala, že plně nahradí mezizubní kartáčky, ovšem jejich nutnost alespoň občas nahrazená není. Po vybalení - spokojenost, lehký do ruky, dobře se drží, nádobka jde lehce oddělat a naplnit, násadka rychle zacvaknout i vycvaknout. První použití - celkem jsem byla zaskočena - voda všude, byla jsem překvapená kolik vody vlastně teče ven a na první použití jsem potřebovala několikrát vodu dolít. Překvapil mne celkem slabý proud vody.. Po prvním a druhém použití jsem vzala do ruky mezizubní kartáček a cvičně projela. K mému překvapení ještě toho "hodně pobral".. snažím se tedy přijít na ten správný grif... čím dál lépe mi to jde, je to přirozenější, rychlejší a snad postupně bude i o dost méně plaku mezi zuby. Také jsem byla překvapená, že i když doplním do zásobníku vodu teplou, vytéká studená :-) Dítě 7 let obsluhu samo úplně nezvládá - zkoušela jsem jí čistit já, určitě pro ni přijatelnější varianta než mezizubní kartáčky.
Výhody
rychlost, na nabíjení (není nutný kabel), dlouhá výdrž, akorát do ruky, cestovní obal
Nevýhody
mohl by mít silnější proud, zvykání na množství vody co samozřejmě musí vytéct, jednou za pár dní i tak nutné pročištění mezizubními kartáčky
Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha
Podrobené štúdii in vitro. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
pri odstraňovaní povlaku