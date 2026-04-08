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  • Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie
  • Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie
  • Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie
  • Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie
  • Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie
  • Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie
  • Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie
  • Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie
  • Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie
  • Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie
  • Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie
  • Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie

Philips Sonicare F1 Standard nozzleÚstna irigačná tryska

HX3042/00

5
| (15) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie
Zažite výkonné a účinné čistenie medzizubných priestorov so štandardnou tryskou. Štandardná tryska zabezpečuje výkonné čistenie medzi zubami a pozdĺž línie ďasien. Účinná pri odstraňovaní zvyškov jedla.
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Ústna sprcha

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Odstraňuje až 99,9 % povlaku v ošetrovanej oblasti*

Nadstavec na čistenie medzizub. priestorov na každodenné čistenie

  • Odstraňuje až 99,9 % povlaku v ošetrovanej oblasti*

  • Na každodenné čistenie

  • 2 špičky

  • Kompatibilné výhradne s ústnymi sprchami Philips Sonicare Power Flosser

Štandardný nadstavec je ideálny na odstraňovanie zvyškov jedla medzi zubami

Štandardný nadstavec je ideálny na odstraňovanie zvyškov jedla medzi zubami

Štandardný nadstavec s jedným prúdom je ideálny na odstraňovanie odolných zvyškov jedla medzi zubami a pozdĺž línie ďasien.

360° rotácia pri ťažko prístupných miestach

360° rotácia pri ťažko prístupných miestach

Nadstavec sa dá otáčať až o 360 stupňov, čo vám pomôže dostať sa aj do ťažko dostupných miest, ako je zadná časť úst.

Navrhnuté na každodenné použitie

Navrhnuté na každodenné použitie

Výmena trysiek podľa potreby je úplne jednoduchá. Stačí ich len rýchlo nasadiť alebo odstrániť. Na zaistenie dobrej hygieny vymieňajte trysky ústnej sprchy každých šesť mesiacov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

15

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Якісні

Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.

Táto recenzia bola vytvorená pre Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Táto recenzia bola vytvorená pre Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

08/04/2026

Україна

Україна

Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.

Táto recenzia bola vytvorená pre Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Táto recenzia bola vytvorená pre Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

07/04/2026

Україна

Україна

Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

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