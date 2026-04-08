HX991W
HX3886/41
HX991B
HX3886/43
HX3826/31
HX3826/33
HX3826/24
HX3911/40
Odstraňuje až 99,9 % povlaku v ošetrovanej oblasti*
Na každodenné čistenie
2 špičky
Kompatibilné výhradne s ústnymi sprchami Philips Sonicare Power Flosser
Štandardný nadstavec s jedným prúdom je ideálny na odstraňovanie odolných zvyškov jedla medzi zubami a pozdĺž línie ďasien.
Nadstavec sa dá otáčať až o 360 stupňov, čo vám pomôže dostať sa aj do ťažko dostupných miest, ako je zadná časť úst.
Výmena trysiek podľa potreby je úplne jednoduchá. Stačí ich len rýchlo nasadiť alebo odstrániť. Na zaistenie dobrej hygieny vymieňajte trysky ústnej sprchy každých šesť mesiacov.
5.0
z 5
15
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Іnesa13
08/04/2026
Україна
Súčasť akcie
Якісні
Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.
Táto recenzia bola vytvorená pre Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Táto recenzia bola vytvorená pre Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Lllllll6191818
08/04/2026
Україна
Súčasť akcie
Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.
Táto recenzia bola vytvorená pre Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Táto recenzia bola vytvorená pre Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Maks7788
07/04/2026
Україна
Súčasť akcie
Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard