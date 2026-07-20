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Predĺžená záruka +1 rok
Technológia Quad Stream
Jemne odstraňuje až 99 % povlaku pod líniou ďasien*
Až 2-krát účinnejšie pri odstraňovaní zubného povlaku ako medzizubné kefky**
2 režimy a 3 nastavenia tlaku
Výdrž batérie 40 dní****
Technológia Quad Stream s jedinečným nadstavcom v tvare písmena X šetrne pokryje väčšiu plochu s menšou námahou. Jemné, ale účinné prúdy sú presne nasmerované tak, aby sa dostali na miesta, kam sa samotné čistenie kefkou nedostane – priamo do zubných vačkov s hĺbkou 6 mm pod líniou ďasien, kde sa môže usadzovať zubný povlak, a šetrne a ľahko odstránili až 99 % zubného povlaku*.
Klinicky preukázané vynikajúce zdravie ďasien vďaka technológii Quad Stream. Bezdrôtová ústna sprcha Sonicare Power Flosser 3000 je pri odstraňovaní zubného povlaku až 2-krát účinnejšia ako medzizubné kefky**. Zlepšuje zdravie ďasien už za 2 týždne**.
Do ľahko naplniteľnej, odnímateľnej 250 ml nádobky na vodu sa zmestí dostatok vody na celý 60-sekundový postup čistenia a v režime Deep Clean dokonca až na 90 sekúnd. Žiadne prerušovanie na doplnenie vody uprostred čistenia! Pred ďalším použitím odskrutkujte nádobku a naplňte ju zhora, alebo jednoducho použite plniaci otvor na boku. Po použití nechajte otvor otvorený, aby nádobka mohla vyschnúť.
4.5
z 5
170
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Lvicekmatysek
20/07/2026
Česká republika
Ústní sprcha
Dobrý pomocník v péči o zuby. Pomáhá s čistotou mezizubních prostor
Výhody
Dobrý pomocník
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Ústní sprcha
Date of Use 2026-07-16
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Ústní sprcha
Date of Use 2026-07-16
Rybena
08/12/2024
Česká republika
Ústní sprcha
Intuitivní ovládání, praktická, dobře se používá, nevyžaduje hodně místa v koupelně, hezký design.
Výhody
Intuitivní ovládání, zabere málo místa
Nevýhody
možná slabší proud, ale zdá se, že to na čištění nemá vliv
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Ústní sprcha
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Ústní sprcha
KingaM
07/03/2026
Polska
Súčasť akcie
Szczerze polecam
Używam go regularnie od 1,5 miesiąca i różnica jest kolosalna. Przestrzenie międzyzębowe są idealnie doczyszczone, co wcześniej było dla wyzwaniem. Urządzenie jest lekkie i bardzo poręczne, co sprawia, że codzienna higiena to czysta przyjemność. Plus daję też za estetykę – prezentuje się bardzo nowocześnie i stylowo. Szczerze polecam ten model irygatora.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
V laboratórnej štúdii sa dýza Quad Stream osvedčila pri parodontálnych vačkoch s hĺbkou až 6 mm
Štúdia v USA, 372 účastníkov, 2022
v režime Clean
na základe 1 čistenia medzizubných priestorov denne v trvaní 1 minúty
V štúdii in vitro, skutočné výsledky sa môžu líšiť
V porovnaní s klasickou špičkou Classic Jet Tip, v laboratórnej štúdii; skutočné výsledky sa môžu líšiť
V režime Deep Clean