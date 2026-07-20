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  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
  • Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Ústny irigátor

HX3826/31

3.6
| (5) Recenzie
Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien
Vychutnajte si kompletnú starostlivosť s bezdrôtovou ústnou sprchou Philips Sonicare 3000. Technológia Quad Stream zlepšuje zdravie ďasien už za 2 týždne. Čistí dôkladne medzi zubami a pod líniou ďasien, odstraňuje až 99 % zubného povlaku a zároveň je šetrná k ďasnám*.
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Akcie: Záruka vrátenia peňazí

Predĺžená záruka +1 rok

Odstraňuje až 99 % povlaku pod líniou ďasien*

Kompletná starostlivosť aj pod líniou ďasien

  • Technológia Quad Stream

  • Jemne odstraňuje až 99 % povlaku pod líniou ďasien*

  • Až 2-krát účinnejšie odstraňovanie zubného povlaku ako medzizubné kefky**

  • 2 režimy a 3 nastavenia tlaku

  • Výdrž batérie 40 dní****

Technológia Quad Stream: šetrné, ale účinné odstraňovanie zubného povlaku

Technológia Quad Stream: šetrné, ale účinné odstraňovanie zubného povlaku

Technológia Quad Stream s jedinečným nadstavcom v tvare písmena X šetrne pokryje väčšiu plochu s menšou námahou. Jemné, ale účinné prúdy sú presne nasmerované tak, aby sa dostali na miesta, kam sa samotné čistenie kefkou nedostane – priamo do zubných vačkov s hĺbkou 6 mm pod líniou ďasien, kde sa môže usadzovať zubný povlak, a šetrne a ľahko odstránili až 99 % zubného povlaku*.

Až 2-krát účinnejšie pri odstraňovaní zubného povlaku**

Až 2-krát účinnejšie pri odstraňovaní zubného povlaku**

Klinicky preukázané vynikajúce zdravie ďasien vďaka technológii Quad Stream. Bezdrôtová ústna sprcha Sonicare Power Flosser 3000 je pri odstraňovaní zubného povlaku až 2-krát účinnejšia ako medzizubné kefky**. Zlepšuje zdravie ďasien už za 2 týždne**.

Ľahko naplniteľná 250 ml nádoba na vodu na úplné očistenie za 60 sekúnd***

Ľahko naplniteľná 250 ml nádoba na vodu na úplné očistenie za 60 sekúnd***

Do ľahko naplniteľnej, odnímateľnej 250 ml nádobky na vodu sa zmestí dostatok vody na celý 60-sekundový postup čistenia a v režime Deep Clean dokonca až na 90 sekúnd. Žiadne prerušovanie na doplnenie vody uprostred čistenia! Pred ďalším použitím odskrutkujte nádobku a naplňte ju zhora, alebo jednoducho použite plniaci otvor na boku. Po použití nechajte otvor otvorený, aby nádobka mohla vyschnúť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.6

z 5

5

Recenzie

3
1

20/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ústní sprcha

Dobrý pomocník v péči o zuby. Pomáhá s čistotou mezizubních prostor

Výhody

Dobrý pomocník

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Ústní sprcha

Date of Use 2026-07-16

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Ústní sprcha

Date of Use 2026-07-16

08/12/2024

Česká republika

Česká republika

Ústní sprcha

Intuitivní ovládání, praktická, dobře se používá, nevyžaduje hodně místa v koupelně, hezký design.

Výhody

Intuitivní ovládání, zabere málo místa

Nevýhody

možná slabší proud, ale zdá se, že to na čištění nemá vliv

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Ústní sprcha

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Ústní sprcha

04/05/2026

Slovensko

Slovensko

Náhradné diely na ústnu sprchu Sonicare

Dobrý deň. Mám tento skvelý produkt asi rok. Upchala sa mi na ňom v zásobnej nádobke filtračná kovová mriežka nasávania na spodku prívodnej hadičky. Centová porucha no bez toho prístroj nefunguje. Nenašiel som diel v náhradných dielcoch a nedovolal som sa na servis do Bratislavy ani do BB: Na koho sa obrátiť?

Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3826/24 Ústny irigátor

Date of Use 2026-04-27

Táto recenzia bola vytvorená pre Cordless Power Flosser 3000 HX3826/24 Ústny irigátor

Date of Use 2026-04-27

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V laboratórnej štúdii sa dýza Quad Stream osvedčila pri parodontálnych vačkoch s hĺbkou až 6 mm

  2. Štúdia v USA, 372 účastníkov, 2022

  3. v režime Clean

  4. na základe 1 čistenia medzizubných priestorov denne v trvaní 1 minúty

  5. V štúdii in vitro, skutočné výsledky sa môžu líšiť

  6. V porovnaní s klasickou špičkou Classic Jet Tip, v laboratórnej štúdii; skutočné výsledky sa môžu líšiť

  7. V režime Deep Clean