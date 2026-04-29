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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ústny irigátor

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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Ústny irigátor

HX3826/31

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ústny irigátor

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Návody a dokumentácia

Návod na použitie

  • PDF súbor, 4.9 MB
  • 11 September 2023

Vyhlásenie o zhode v EÚ

  • PDF súbor, 655.2 kB
  • 17 December 2024

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