VýrobkyPodpora

20% zľava na náhradné hlavice

Doprava zadarmo od 100 EUR

Všetky rady

  • Špičkový výkon.* Zaručená kvalita.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Špičkový výkon.* Zaručená kvalita.
  • Špičkový výkon.* Zaručená kvalita.
  • Špičkový výkon.* Zaručená kvalita.
  • Špičkový výkon.* Zaručená kvalita.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Špičkový výkon.* Zaručená kvalita.
  • Špičkový výkon.* Zaručená kvalita.
  • Špičkový výkon.* Zaručená kvalita.

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare ProResultsŠtandardné nástavce pre sonické zubné kefky

HX6012/07

4.8
| (75) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Špičkový výkon.* Zaručená kvalita.
Náš špičkový kefkový nástavec Philips Sonicare ProResults predstavuje ideálne riešenie pre všetkých spokojných používateľov nového alebo starších modelov zubnej kefky Sonicare, ktorí si chcú naďalej užívať dobre známy pocit dokonale vyčistených zubov za neuveriteľne nízku cenu.
Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
3100 series

3100 series
Základný model sonickej zubnej kefky 

HX367W1

HX3671/13

3100 series

3100 series
Základný model sonickej zubnej kefky 

HX367W1

HX3673/13

3100 series

3100 series
Základný model sonickej zubnej kefky 

HX367BK

HX3673/14

3100 series

3100 series
Základný model sonickej zubnej kefky (1+1)

HX367W1

HX3675/13

3100 series

3100 series
Základný model sonickej zubnej kefky (1+1)

HX367SR

HX3675/15

5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

HX684A

HX6857/28

3100 series

3100 series
Základný model sonickej zubnej kefky 

HX367SR

HX3671/11

3100 series

3100 series
Elektrická sonická zubná kefka

HX367BK

HX3671/14

3100 series

3100 series
Základný model sonickej zubnej kefky 

HX367SR

HX3673/11

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680B

HX6800/87

Špičkový výkon za špičkovú cenu

Špičkový výkon.* Zaručená kvalita.

  • 2-balenie

  • Štandardná veľkosť

  • Nasadzovací systém

  • Všestranné čistenie

Optimalizovaný výkon zubnej kefky Philips Sonicare

Optimalizovaný výkon zubnej kefky Philips Sonicare

Kefkový nástavec Philips Sonicare je vybavený štetinami s tvarovaným profilom, ktoré sa prirodzenie prispôsobia tvaru vašich zubov a vyčistia aj ťažko dostupné oblasti.

Odstraňuje až 2-krát viac povlaku ako manuálna zubná kefka

Odstraňuje až 2-krát viac povlaku ako manuálna zubná kefka

Tento kefkový nástavec odstraňuje až 2-krát viac povlaku ako manuálna zubná kefka

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

75

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2

28/09/2023

Slovensko

Slovensko

Som spokojný.

Hlavice na sonickú zubnú kefku sú jej nenahraditeľnou súčasťou - sú súčasťou jej funkčnosti, sú potrebně - bez toho to nejde!

Výhody

Bezpečná integrácia s telom kefky. Dobrá kvalita štetín, správna tvrdosť štetín..

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

02/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Sonický kartáček Philips

Zatím funguje dobře. Doporučuji i z předešlé zkušenosti .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

05/04/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jsem velmi spokojená

S výrobkem jsem velmi spokojená,nemám žádné výhrady

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 20% zľava na náhradné hlavice

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 20% zľava na náhradné hlavice
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Odstraňuje až 2-krát viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou