HX3671/14
HX367BK
Dostupné v
Predĺžená záruka +1 rok
Sonická technológia
Senzor tlaku
QuadPacer a SmarTimer
Štíhly ergonomický tvar
Výkonné vibrácie štetín vháňajú mikrobublinky hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien, aby ste získali osviežujúci zážitok. Už za 2 minúty dosiahnete výsledky dvojmesačného čistenia zubov.** 31 000 pohybov kefky za minútu jemne vyčistí vaše zuby, rozbije zubný povlak a zmetie ho prečo, čím dosiahnete špičkové každodenné čistenie.
Je klinicky dokázané, že elektrická zubná kefka Sonicare s pokročilou sonickou technológiou odstraňuje zubný povlak až 3x lepšie* ako manuálna zubná kefka. Odstraňuje zubný povlak zo zubov a pozdĺž línie ďasien a zároveň chráni vaše ďasná.
Zabudovaný tlakový senzor automaticky rozpozná tlak, ktorý vyvíjate, upozorní vás a automaticky zníži vibrácie zubnej kefky, aby pomohol chrániť vaše ďasná. Zubná kefka vydá pulzujúci zvuk ako upozornenie, aby ste zmiernili tlak. 7 z 10 ľudí zistilo, že táto funkcia im pomohla zlepšiť čistenie zubov.
4.7
z 5
373
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Alexandra925
12/02/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Skvely produkt
Super cisti, dlha vydrz baterie, som spokojna. Aj partner chvali svoju.
Výhody
Super cisti, rychle nabytie, dlha vydrz.
Nevýhody
Vysoka cena nahradnej hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3100 series HX3675/13 Základný model sonickej zubnej kefky (1+1)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3100 series HX3675/13 Základný model sonickej zubnej kefky (1+1)
Pes6
23/12/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Som s som.kefkou spokojná. Čistenie zubov je rýchle a baví ma. Odporučila by som ju všetkým.
Výhody
Ľahká manipulácia
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3100 series HX3671/13 Základný model sonickej zubnej kefky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3100 series HX3671/13 Základný model sonickej zubnej kefky
Riso44444
06/12/2025
Slovensko
Ok pomer cena/vykon
Uplne postacuje. Mal som predtym "najdrahsi" model Philips a po 4 rokoch uplne odisla bateria. Neopravitelne. Toto je to iste za zlomok ceny.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3100 series HX3675/15 Základný model sonickej zubnej kefky (1+1)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3100 series HX3675/15 Základný model sonickej zubnej kefky (1+1)
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou pre zdravšie zuby a ďasná
Individuálne výsledky sa môžu líšiť
Údaje sú archivované.
pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v bežnom režime