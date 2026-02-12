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  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
  • Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.

Philips Sonicare 3100 seriesElektrická sonická zubná kefka

HX3671/14

HX367BK

4.7
| (373) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Krémovo ružová
Krémovo ružová
Čierna
Čierna
Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.
Sonická technológia v kombinácii s pohybmi našej kefky jemne odstraňuje povlak až 3x lepšie* ako manuálna zubná kefka.
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Predĺžená záruka +1 rok

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

Až 3x lepšie odstraňovanie povlaku*

Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická technológia.

  • Sonická technológia

  • Senzor tlaku

  • QuadPacer a SmarTimer

  • Štíhly ergonomický tvar

Naša jedinečná technológia vám prináša výkonné a zároveň jemné čistenie

Naša jedinečná technológia vám prináša výkonné a zároveň jemné čistenie

Výkonné vibrácie štetín vháňajú mikrobublinky hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien, aby ste získali osviežujúci zážitok. Už za 2 minúty dosiahnete výsledky dvojmesačného čistenia zubov.** 31 000 pohybov kefky za minútu jemne vyčistí vaše zuby, rozbije zubný povlak a zmetie ho prečo, čím dosiahnete špičkové každodenné čistenie.

Až 3x lepšie odstraňovanie zubného povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou*

Až 3x lepšie odstraňovanie zubného povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou*

Je klinicky dokázané, že elektrická zubná kefka Sonicare s pokročilou sonickou technológiou odstraňuje zubný povlak až 3x lepšie* ako manuálna zubná kefka. Odstraňuje zubný povlak zo zubov a pozdĺž línie ďasien a zároveň chráni vaše ďasná.

Zabudovaný tlakový senzor chráni vaše zuby a ďasná

Zabudovaný tlakový senzor chráni vaše zuby a ďasná

Zabudovaný tlakový senzor automaticky rozpozná tlak, ktorý vyvíjate, upozorní vás a automaticky zníži vibrácie zubnej kefky, aby pomohol chrániť vaše ďasná. Zubná kefka vydá pulzujúci zvuk ako upozornenie, aby ste zmiernili tlak. 7 z 10 ľudí zistilo, že táto funkcia im pomohla zlepšiť čistenie zubov.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

373

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

12/02/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Skvely produkt

Super cisti, dlha vydrz baterie, som spokojna. Aj partner chvali svoju.

Výhody

Super cisti, rychle nabytie, dlha vydrz.

Nevýhody

Vysoka cena nahradnej hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3100 series HX3675/13 Základný model sonickej zubnej kefky (1+1)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3100 series HX3675/13 Základný model sonickej zubnej kefky (1+1)

23/12/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Som s som.kefkou spokojná. Čistenie zubov je rýchle a baví ma. Odporučila by som ju všetkým.

Výhody

Ľahká manipulácia

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3100 series HX3671/13 Základný model sonickej zubnej kefky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3100 series HX3671/13 Základný model sonickej zubnej kefky

06/12/2025

Slovensko

Slovensko

Ok pomer cena/vykon

Uplne postacuje. Mal som predtym "najdrahsi" model Philips a po 4 rokoch uplne odisla bateria. Neopravitelne. Toto je to iste za zlomok ceny.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3100 series HX3675/15 Základný model sonickej zubnej kefky (1+1)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3100 series HX3675/15 Základný model sonickej zubnej kefky (1+1)

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou pre zdravšie zuby a ďasná

  2. Individuálne výsledky sa môžu líšiť

  3. Údaje sú archivované.

  4. pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v bežnom režime