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Elektrické zubné kefky
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Philips Sonicare 3100 series Elektrická sonická zubná kefka
Podpora
HX3671/14
HX367BK
Dostupné v
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Všetko (2)
Ako čistiť zubnú kefku Philips Sonicare?
Prečo sa s produtom nedodáva aj adaptér?
Sonic electric toothbrushNabíjacia jednotka
Philips SonicareSieťový adaptér USB-A
Philips SonicareNabíjacia základňa
Moja zubná kefka Sonicare vydáva vysoký hluk
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