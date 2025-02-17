Horúce letné zľavy až 25 % Zobraziť
  • Kefkový nadstavec pre citlivé zuby Kefkový nadstavec pre citlivé zuby Kefkový nadstavec pre citlivé zuby

    Philips Sonicare Sensitive 2+1 balenie kefkových nadstavcov

    HX6053/88

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie

    Kefkový nadstavec pre citlivé zuby

    Tento citlivý náhradný kefkový nadstavec od Philips Sonicare odstraňuje zubný povlak jemne, ale efektívne. Vďaka kefkovému nadstavcu je odstraňovanie zubného povlaku hračkou a zároveň šetrné k zubom a ďasnám. Výnimočné každodenné čistenie.

    Zobraziť všetky výhody

    Philips Sonicare Sensitive 2+1 balenie kefkových nadstavcov

    Garantované výsledky čistenia* a dlhodobú životnosť zubných kefiek Philips Sonicare dosiahnete jedine s originálnymi hlavicami Philips Sonicare.

     

    *podložené klinickými štúdiami

    Kefkový nadstavec pre citlivé zuby

    Jemné, ale účinné čistenie citlivých zubov

    • Jemné, no účinné čistenie
    • Odstraňuje 10­krát viac povlaku*
    • Extra mäkký
    • Balenie 2+1
    Jemné, no zároveň účinné čistenie pre citlivé zuby a ďasná

    Jemné, no zároveň účinné čistenie pre citlivé zuby a ďasná

    Dôkladné čistenie môže byť stále šetrné k citlivým zubom a ďasnám. Tento kefkový nástavec má jedinečný dizajn s dlhými, tenkými a veľmi mäkkými štetinami, vďaka ktorým je každý ťah kefky príjemný.

    Odstráni až 10x viac povlaku na ťažko dostupných miestach*

    Odstráni až 10x viac povlaku na ťažko dostupných miestach*

    S viac ako 3 000 husto osadenými štetinami vám tento kefkový nadstavec pomôže odstrániť až 10x viac povlaku ako manuálna zubná kefka – dokonca aj na ťažko dostupných miestach.

    Osvedčená technológia Sonicare

    Osvedčená technológia Sonicare

    Zažite čistotu, ktorú si vybrali milióny. Zubné kefky Philips Sonicare jemne a účinne čistia zuby a ďasná a ošetrujú ich až 62 000 pohybmi štetín. Pôsobenie tekutiny Sonicare podporuje čistenie štetín tým, že vháňa tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien.

    Preukázateľne poskytuje účinnú starostlivosť o ústnu dutinu

    Preukázateľne poskytuje účinnú starostlivosť o ústnu dutinu

    Všetky kefkové nadstavce Philips Sonicare sú starostlivo navrhnuté a klinicky testované. Takže si môžete byť istí, že spĺňajú najvyšší štandard kvality, bezpečnosti a výkonu.

    Pokračujte v čistení zubov s pripomenutiami BrushSync

    Pokračujte v čistení zubov s pripomenutiami BrushSync

    Vedeli ste, že kefkové nadstavce sú po troch mesiacoch menej účinné? Zubní odborníci odporúčajú pravidelne meniť kefkový nadstavec, preto sú zubné kefky Philips Sonicare vybavené technológiu BrushSync. Tá sleduje, ako často a ako intenzívne si čistíte zuby, a potom vám pripomenie, aby ste vymenili kefkový nadstavec, keď nastane čas na nový.

    Vhodné pre všetky nacvakávacie telá Philips Sonicare

    Vhodné pre všetky nacvakávacie telá Philips Sonicare

    Tento kefkový nadstavec je kompatibilný so všetkými elektrickými zubnými kefkami Philips Sonicare.** Jednoduché nasadenie umožňuje ľahkú výmenu a čistenie.

    Vyrobené zo 70 % plastov na biologickej báze

    Vyrobené zo 70 % plastov na biologickej báze

    V našich výrobkoch sa snažíme znižovať používanie plastov na báze fosílnych palív. Z tohto dôvodu je 70 % plastu použitého v tomto kefkovom nadstavci na biologickej báze.***

    Recyklovateľné papierové obaly

    Recyklovateľné papierové obaly

    Všetky naše kefkové nástavce sa dodávajú v papierových obaloch, ktoré sa dajú recyklovať tam, kde sú na to k dispozícii príslušné zariadenia.

    Technické špecifikácie

    • Dizajn a povrchová úprava

      Mäkkosť vlákien
      Extra mäkký
      Farba
      Čierna
      Vlákna s pripomenutím
      Modré vlákna, ktoré vyblednú
      Veľkosť
      Štandardné
      Inteligentné rozpoznanie kefkového nástavca
      Áno

    • Kompatibilita

      Systém kefkového nadstavca
      Nasadzovací systém
      Nevhodný pre
      Philips One
      Kompatibilné zubné kefky
      Philips Sonicare

    • Pribalené príslušenstvo

      Kefkové nadstavce
      3 S2 Sensitive

    • Kvalita a výkon

      Náhradné
      Každé 3 mesiace
      Testované
      na optimálne použitie
      Krajina pôvodu
      Nemecko
      Výhoda
      Jemné čistenie

    Hodnotenie

    Staňte sa prvým, kto zrecenzuje túto položku

    • ako manuálna zubná kefka.
    • *Nie je kompatibilné s telami Philips One.
    • **priradené k plastovej časti kefkového nadstavca na základe hmotnostnej bilancie

