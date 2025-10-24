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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare Optimal WhiteŠtandardné nástavce pre sonické zubné kefky

HX6064/10

4.8
| (299) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
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Kefkový nadstavec W2 Optimal White predstavuje dokonalé riešenie pre ľudí, ktorí chcú ísť za hranice dôkladného čistenia a urobiť pre svoj žiarivo biely úsmev bez nežiaduceho zafarbenia viac. Tento kefkový nadstavec je tiež skvelým pomocníkom, ktorý vám pomôže zachovať si žiarivo biely úsmev aj v období medzi profesionálnymi bieleniami.
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Kompatibilné produkty
Series 5300

Series 5300
Nabíjateľná zubná kefka

HX710A

HX7108/01

5300

5300
Sonická kefka novej generácie

HX710A

HX7108/03

Series 5300

Series 5300
Nabíjateľná zubná kefka

HX710A

HX7109/01

5500

5500
Sonická kefka novej generácie

HX711A

HX7110/02

5500

5500
Sonická kefka novej generácie

HX711A

HX7119/01

5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

HX684A

HX6857/28

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680B

HX6800/87

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680J

HX6800/35

5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

HX684B

HX6850/57

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680J

HX6806/03

Kvalitnejšie čistenie na odstraňovanie nežiaduceho zafarbenia pre belšie zuby

Až o 100 % belšie zuby už za jeden týždeň*

  • 4-balenie

  • Štandardná veľkosť

  • Nasadzovací systém

  • Párovanie režimov BrushSync

Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Husté a vysokokvalitné vlákna odstraňujú povlak až 7-krát účinnejšie než manuálna zubná kefka.

Vlákna usporiadané do tvaru diamanta, vďaka ktorým získate o 100 % belšie zuby už za 1 týždeň

Vlákna usporiadané do tvaru diamanta, vďaka ktorým získate o 100 % belšie zuby už za 1 týždeň

Kefkový nástavec DiamondClean má časť na odstraňovanie neželaného zafarbenia s hustými vláknami, ktoré sú usporiadané do kosoštvorca a odstraňujú škvrny na povrchu zubov spôsobené potravinami a nápojmi. Svoj o 100 %* belší úsmev si všimnete už o 7 dní.

Automatický výber optimálneho režimu pre tie najlepšie výsledky**

Automatický výber optimálneho režimu pre tie najlepšie výsledky**

Vďaka funkcii párovania režimov BrushSync™ dosiahnete vždy to najlepšie čistenie**. Kefkový nástavec Philips Sonicare W2 Optimal White sa synchronizuje s rúčkou zubnej kefky Philips Sonicare s technológiou BrushSync™** a vyberie optimálny režim a úroveň intenzity na výnimočné čistenie a bielenie zubov. Stačí len začať čistiť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

299

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

3
2

24/10/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvele a kvalitni provedeni.

Tyto hlavice objednavam dlouhodobe. Vyhovuje mi ergonomicke reseni stetinek i jejich "tvrdost". Kvalitu hlavic primo od Philips beru za zarucenou a odzkousenou. Zuby jsou peclive vycistene beze zbytku necistot a dasne nejsou podrazdene.Levnejsi, byť kompatibilni nahrady, buď uplně neseděly nebo stetinky kartacku brzy nebyly pouzitelne.

Výhody

Kvalita a prizpusobeni rezu /ergonomie stetinek, vydrz hlavice.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku

03/10/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Funkce jsou výborné.

Jsem spokojená, vyhovuje mi především naprogramovanou dobou čištění.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku

14/07/2025

Česká republika

Česká republika

Účinné odstranění plaku při pravidelném používání.Spokojenost.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

  2. Párovanie režimov BrushSync™ je kompatibilné iba s rúčkami zubných kefiek s podporou technológie Philips Sonicare BrushSync™