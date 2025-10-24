Doprava zadarmo od 100 EUR
Tento produkt už nie je dostupný
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX684A
HX6857/28
HX680B
HX6800/87
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/57
HX680J
HX6806/03
4-balenie
Štandardná veľkosť
Nasadzovací systém
Párovanie režimov BrushSync
Husté a vysokokvalitné vlákna odstraňujú povlak až 7-krát účinnejšie než manuálna zubná kefka.
Kefkový nástavec DiamondClean má časť na odstraňovanie neželaného zafarbenia s hustými vláknami, ktoré sú usporiadané do kosoštvorca a odstraňujú škvrny na povrchu zubov spôsobené potravinami a nápojmi. Svoj o 100 %* belší úsmev si všimnete už o 7 dní.
Vďaka funkcii párovania režimov BrushSync™ dosiahnete vždy to najlepšie čistenie**. Kefkový nástavec Philips Sonicare W2 Optimal White sa synchronizuje s rúčkou zubnej kefky Philips Sonicare s technológiou BrushSync™** a vyberie optimálny režim a úroveň intenzity na výnimočné čistenie a bielenie zubov. Stačí len začať čistiť.
4.8
z 5
299
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Hokki
24/10/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvele a kvalitni provedeni.
Tyto hlavice objednavam dlouhodobe. Vyhovuje mi ergonomicke reseni stetinek i jejich "tvrdost". Kvalitu hlavic primo od Philips beru za zarucenou a odzkousenou. Zuby jsou peclive vycistene beze zbytku necistot a dasne nejsou podrazdene.Levnejsi, byť kompatibilni nahrady, buď uplně neseděly nebo stetinky kartacku brzy nebyly pouzitelne.
Výhody
Kvalita a prizpusobeni rezu /ergonomie stetinek, vydrz hlavice.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Olijan
03/10/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Funkce jsou výborné.
Jsem spokojená, vyhovuje mi především naprogramovanou dobou čištění.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku
Opuka
14/07/2025
Česká republika
Účinné odstranění plaku při pravidelném používání.Spokojenost.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
Párovanie režimov BrushSync™ je kompatibilné iba s rúčkami zubných kefiek s podporou technológie Philips Sonicare BrushSync™