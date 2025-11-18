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Kefkové nástavce
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Philips Sonicare Optimal White Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky
Tento produkt už nie je dostupný
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HX6064/10
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Prečo je medzi kefkovým nadstavcom a rukoväťou medzera?
Kefkový nadstavec mi vypadáva zo zubnej kefky Sonicare
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