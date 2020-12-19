Tento produkt už nie je dostupný
4.6
z 5
16
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Lionmar
19/12/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Dětský kartáček
Dcera je z něj nadšená. Měla radost z barevných samolepky a teď jí čištění zubů baví
Výhody
Snadnost použití
Nevýhody
Delší doba nabíjení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Gabriela9
05/01/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Zubni kartacek splnil ocekavani
Zubni kartacek pro dceru splnil nase ocekavani. Je skvely a mala je nadsena.
Výhody
Kvalitni cisteni, pekny design
Nevýhody
Chybi moznost dokoupeni cestovniho pouzdra. Do dospeleho nepasuje. Skoda
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Zuz87
07/10/2019
Česká republika
Doporučujeme,syn miluje
S kartáčkem už není problém čistit si zoubky, jednoduché ovládání a krásný design.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let