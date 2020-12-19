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Tento produkt už nie je dostupný

Philips SonicareFor Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush

HX6311/02

4.6
| (16) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
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4.6

z 5

16

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

3
1

19/12/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dětský kartáček

Dcera je z něj nadšená. Měla radost z barevných samolepky a teď jí čištění zubů baví

Výhody

Snadnost použití

Nevýhody

Delší doba nabíjení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

05/01/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Zubni kartacek splnil ocekavani

Zubni kartacek pro dceru splnil nase ocekavani. Je skvely a mala je nadsena.

Výhody

Kvalitni cisteni, pekny design

Nevýhody

Chybi moznost dokoupeni cestovniho pouzdra. Do dospeleho nepasuje. Skoda

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

07/10/2019

Česká republika

Česká republika

Doporučujeme,syn miluje

S kartáčkem už není problém čistit si zoubky, jednoduché ovládání a krásný design.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

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