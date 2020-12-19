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Všetky rady

  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
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  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
  • Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare For KidsElektrická sonická zubná kefka

HX6311/07

4.8
| (143) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie
Elektrická zubná kefka Sonicare For Kids značky Philips je určená pre deti staršie ako 7 rokov. Zaručuje dokonalé odstránenie zubného povlaku vďaka sonickej technológii. Ku kefke dostanete niekoľko nálepiek a učebné pomôcky, vďaka ktorým bude čistenie zubov už navždy zábavou.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

Elektrická zubná kefka pre deti

Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby oveľa účinnejšie

  • 2 režimy

  • 1 kefkový nástavec

  • 8 nálepiek

Sú dostupné 2 veľkosti kefkových nástavcov

Sú dostupné 2 veľkosti kefkových nástavcov

Táto elektrická zubná kefka Philips Sonicare má kefkové nástavce v dvoch veľkostiach, ktoré sú špecificky navrhnuté na jemné čistenie a ochranu zubov počas rastu.

Funkcia KidTimer pomáha predĺžiť čas čistenia

Funkcia KidTimer pomáha predĺžiť čas čistenia

Elektrická kefka pomaly zvyšuje čas čistenia zubov v priebehu 90 dní, až kým nedosiahne 2 minútové čistenie, ako odporúčajú zubári, čím pomôže deťom jednoducho si zvyknúť na rutinu čistenia a vytvoriť si zdravé návyky.

2 režimy výkonu šetrné k detským zubom poskytnú jemné a účinné čistenie

2 režimy výkonu šetrné k detským zubom poskytnú jemné a účinné čistenie

Táto výkonná zubná kefka má dva režimy výkonu vhodné pre deti, čím zabezpečí dôkladné vyčistenie v rôznom veku – menej intenzívny režim pre mladšie deti a viac intenzívny pre staršie deti.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

143

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

19/12/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dětský kartáček

Dcera je z něj nadšená. Měla radost z barevných samolepky a teď jí čištění zubů baví

Výhody

Snadnost použití

Nevýhody

Delší doba nabíjení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

05/01/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Zubni kartacek splnil ocekavani

Zubni kartacek pro dceru splnil nase ocekavani. Je skvely a mala je nadsena.

Výhody

Kvalitni cisteni, pekny design

Nevýhody

Chybi moznost dokoupeni cestovniho pouzdra. Do dospeleho nepasuje. Skoda

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

07/10/2019

Česká republika

Česká republika

Doporučujeme,syn miluje

S kartáčkem už není problém čistit si zoubky, jednoduché ovládání a krásný design.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

  2. v ťažko dostupných miestach

  3. Philips Sonicare v domácich prieskumoch dentálnych profesionálov v USA s deťmi vo veku 4 – 10 rokov

  4. pri dvoch dvojminútových čisteniach denne