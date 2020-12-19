Tento produkt už nie je dostupný
2 režimy
1 kefkový nástavec
8 nálepiek
Táto elektrická zubná kefka Philips Sonicare má kefkové nástavce v dvoch veľkostiach, ktoré sú špecificky navrhnuté na jemné čistenie a ochranu zubov počas rastu.
Elektrická kefka pomaly zvyšuje čas čistenia zubov v priebehu 90 dní, až kým nedosiahne 2 minútové čistenie, ako odporúčajú zubári, čím pomôže deťom jednoducho si zvyknúť na rutinu čistenia a vytvoriť si zdravé návyky.
Táto výkonná zubná kefka má dva režimy výkonu vhodné pre deti, čím zabezpečí dôkladné vyčistenie v rôznom veku – menej intenzívny režim pre mladšie deti a viac intenzívny pre staršie deti.
4.8
z 5
143
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Lionmar
19/12/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Dětský kartáček
Dcera je z něj nadšená. Měla radost z barevných samolepky a teď jí čištění zubů baví
Výhody
Snadnost použití
Nevýhody
Delší doba nabíjení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Gabriela9
05/01/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Zubni kartacek splnil ocekavani
Zubni kartacek pro dceru splnil nase ocekavani. Je skvely a mala je nadsena.
Výhody
Kvalitni cisteni, pekny design
Nevýhody
Chybi moznost dokoupeni cestovniho pouzdra. Do dospeleho nepasuje. Skoda
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Zuz87
07/10/2019
Česká republika
Doporučujeme,syn miluje
S kartáčkem už není problém čistit si zoubky, jednoduché ovládání a krásný design.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
v ťažko dostupných miestach
Philips Sonicare v domácich prieskumoch dentálnych profesionálov v USA s deťmi vo veku 4 – 10 rokov
pri dvoch dvojminútových čisteniach denne