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Nabíjanie zubných kefiek Sonicare
Táto nabíjacia základňa je kompatibilná s väčšinou elektrických zubných kefiek Philips Sonicare a zariadení AirFloss.
K dispozícii v servise
HX684A
HX6857/28
HX680B
HX6800/87
HX6350
HX6352/42
HX680J
HX6800/35
HX6322/12
HX6352/11
HX684B
HX6850/57
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
HX6340
HX6322/04
Biela
Európske krajiny
Dĺžka kábla: 95 cm
2-kolíkové
Výrobok občas potrebuje úpravu vzhľadu, avšak jeho obnova nebola nikdy taká jednoduchá, ako je to so spotrebiteľskými náhradnými dielmi Philips. To všetko spolu s garantovanou kvalitou značky Philips.
Studie