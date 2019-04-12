Horúce letné zľavy až 25 % Zobraziť
  • Interaktívna sonická sila pre viac zábavy a lepšie čistenie Interaktívna sonická sila pre viac zábavy a lepšie čistenie Interaktívna sonická sila pre viac zábavy a lepšie čistenie

    Philips Sonicare For Kids Elektrická sonická zubná kefka

    HX6322/12

    Interaktívna sonická sila pre viac zábavy a lepšie čistenie

    Upútajte pozornosť detí, kým sa učia, ako si čistiť zuby. Zubná kefka Philips Sonicare For Kids s podporou technológie Bluetooth komunikuje so zábavnou aplikáciou, ktorá motivuje deti k lepšiemu a dlhšiemu čisteniu. Vďaka tejto hravej forme sa deti naučia techniky čistenia, ktoré si zapamätajú na celý život.

    Philips Sonicare For Kids Elektrická sonická zubná kefka

    Interaktívna sonická sila pre viac zábavy a lepšie čistenie

    Vzrušujúci začiatok zdravých návykov na celý život

    • Zabudovaná technológia Bluetooth®
    • Aplikácia s technikami čistenia zubov
    • 2 kefkové nadstavce
    • 2 režimy
    98 % rodičov tvrdí, že deti si dokážu čistiť zuby dlhšie a dôkladnejšie*

    98 % rodičov tvrdí, že deti si dokážu čistiť zuby dlhšie a dôkladnejšie*

    Vďaka zubnej kefke a aplikácii Philips Sonicare For Kids sa deti naučia správny spôsob čistenia zubov. Pomocou technológie Bluetooth sa aplikácia zosynchronizuje so sonickou zubnou kefkou a zobrazuje správne techniky čistenia zubov a monitoruje ich spôsob čistenia. Deti vidia spôsob, akým si čistia zuby, a po správnom vyčistení dostanú vzrušujúce odmeny. 98 % rodičov zúčastnených v prieskume tvrdí, že pri používaní tejto náučnej a efektívnej aplikácie si ich deti dokážu čistiť zuby dlhšie a dôkladnejšie. Táto zubná kefka poskytuje zábavný spôsob, ktorý deťom pomáha osvojiť si správne návyky pri starostlivosti o ústnu dutinu, ktoré si zapamätajú na celý život.

    Monitorujte čas čistenia aj bez použitia aplikácie

    Monitorujte čas čistenia aj bez použitia aplikácie

    Monitorujte čas čistenia aj bez použitia aplikácie

    Interaktívna aplikácia, vďaka ktorej si deti zamilujú čistenie zubov

    Interaktívna aplikácia, vďaka ktorej si deti zamilujú čistenie zubov

    Interaktívna zábava a technológia Philips Sonicare

    Vzrušujúce odmeny za dôkladné čistenie

    Vzrušujúce odmeny za dôkladné čistenie

    Naša zubná kefka a aplikácia Philips Sonicare For Kids posúva čistenie zubov na úplne novú a zábavnú úroveň. Hlavnou postavou aplikácie je rozkošná postavička Sparkly, ktorý si rád udržiava svoje zúbky čisté. Deti sa starajú o Sparklyho a učiteľ ich povzbudzuje k dlhšiemu a dôkladnejšiemu čisteniu. Po každom správnom čistení je Sparkly šťastnejší a za každé správne čistenie dostanú deti odmenu. Deti môžu odomknúť príslušenstvo a prispôsobiť si Sparklyho vzhľad alebo môžu pre Sparklyho, ktorý sa rád stravuje zdravo, vyhrať jedlo. Odmeny môžu vybrať a vložiť do aplikácie aj samotní rodičia.

    Technické špecifikácie

    • Príkon

      Napätie
      110 – 220 V

    • Technické špecifikácie

      Batéria
      Nabíjateľná
      Typ batérie
      Lítium-iónová
      Spotreba energie
      Pohotovostný režim bez displeja <0,5 W

    • Dizajn a povrchová úprava

      Farba
      Fialová

    • Servis

      Záruka
      2-ročná obmedzená záruka

    • Kompatibilita

      Kompatibilita so systémom Android
      • Telefóny so systémom Android
      • Tablety s podporou technológie Bluetooth 4.0
      Kompatibilita so systémom iOS
      • iPhone 4S alebo novší
      • iPad 3. generácie alebo novší
      • s operačným systémom iOS7

    • Jednoduché použitie

      Telo
      • Gumená rukoväť na pohodlnú manipuláciu
      • Štíhly ergonomický tvar
      Ukazovateľ stavu batérie
      Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie
      Systém kefkového nadstavca
      Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

    • Pribalené príslušenstvo

      Telo
      1 rukoväť Sonicare for Kids s podporou technológie Bluetooth
      Kefkové nadstavce
      • 1 kefkový nadstavec Philips Sonicare For Kids Standard
      • 1 kompaktný kefkový nadstavec Sonicare for Kids
      Nálepky
      • 8 nálepiek na prispôsobenie kefky
      • 2 bonusové nálepky
      Nabíjacia jednotka
      1

    • Výsledky čistenia

      Prínosy pre zdravie
      Podporuje zdravé návyky v starostlivosti o ústnu hygienu
      Charakteristika
      o 75 % účinnejšia*
      Časovač
      Časovače KidTimer a Quadpacer
      Frekvencia
      Až 62 000 pohybov kefky za minútu

    • Režimy

      Režimy výkonu
      2

    • Softvérová podpora

      Aktualizácie softvéru
      Spoločnosť Philips ponúka príslušné aktualizácie softvéru po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia.

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Rukoväť Sonicare for Kids
    • Kefkové nástavce pre deti Sonicare For Kids
    • Štandardná nabíjačka
    • Sparkly nálepky

    • rodičov zúčastnených v prieskume v porovnaní s používaním samotnej zubnej kefky
    • *v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
    • ** pri dvoch dvojminútových čisteniach denne
    • *** prieskum dentálnych profesionálov v USA s deťmi vo veku 4 – 10 rokov

    Hľadáte niečo iné?

