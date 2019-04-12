Ďalšie položky v škatuli
- Rukoväť Sonicare for Kids
- Kefkové nástavce pre deti Sonicare For Kids
- Štandardná nabíjačka
- Sparkly nálepky
HX6352/11
Interaktívna sonická sila pre viac zábavy a lepšie čistenie
Upútajte pozornosť detí, kým sa učia, ako si čistiť zuby. Zubná kefka Philips Sonicare For Kids s podporou technológie Bluetooth komunikuje so zábavnou aplikáciou, ktorá motivuje deti k lepšiemu a dlhšiemu čisteniu. Vďaka tejto hravej forme sa deti naučia techniky čistenia, ktoré si zapamätajú na celý život.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Vďaka zubnej kefke a aplikácii Philips Sonicare For Kids sa deti naučia správny spôsob čistenia zubov. Pomocou technológie Bluetooth sa aplikácia zosynchronizuje so sonickou zubnou kefkou a zobrazuje správne techniky čistenia zubov a monitoruje ich spôsob čistenia. Deti vidia spôsob, akým si čistia zuby, a po správnom vyčistení dostanú vzrušujúce odmeny. 98 % rodičov zúčastnených v prieskume tvrdí, že pri používaní tejto náučnej a efektívnej aplikácie si ich deti dokážu čistiť zuby dlhšie a dôkladnejšie. Táto zubná kefka poskytuje zábavný spôsob, ktorý deťom pomáha osvojiť si správne návyky pri starostlivosti o ústnu dutinu, ktoré si zapamätajú na celý život.
Monitorujte čas čistenia aj bez použitia aplikácie
Interaktívna zábava a technológia Philips Sonicare
Naša zubná kefka a aplikácia Philips Sonicare For Kids posúva čistenie zubov na úplne novú a zábavnú úroveň. Hlavnou postavou aplikácie je rozkošná postavička Sparkly, ktorý si rád udržiava svoje zúbky čisté. Deti sa starajú o Sparklyho a učiteľ ich povzbudzuje k dlhšiemu a dôkladnejšiemu čisteniu. Po každom správnom čistení je Sparkly šťastnejší a za každé správne čistenie dostanú deti odmenu. Deti môžu odomknúť príslušenstvo a prispôsobiť si Sparklyho vzhľad alebo môžu pre Sparklyho, ktorý sa rád stravuje zdravo, vyhrať jedlo. Odmeny môžu vybrať a vložiť do aplikácie aj samotní rodičia.
Príkon
Technické špecifikácie
Dizajn a povrchová úprava
Servis
Kompatibilita
Jednoduché použitie
Pribalené príslušenstvo
Výsledky čistenia
Režimy
Softvérová podpora
Hľadáte ďalšie príslušenstvo? Zobraziť diely a príslušenstvo
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.