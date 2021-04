Od chvíle, kedy sa bábätku vykľuje prvý zúbok, až do troch rokov, by mali čistiť zúbky výhradne rodičia, a to pomocou vhodnej manuálnej kefky (pre tých úplne najmenších je vhodný špeciálny silikónový návlek na prst s jemnými silikónovými vláknami). Od troch rokov môžete začať s nácvikom ústnej hygieny, aj keď ešte pár rokov budete zúbky čistiť predovšetkým vy. Vášmu dieťatku ale už môžete spestriť a zefektívniť starostlivosť o zúbky krásnou elektrickou kefkou, na ktorú bude patrične pyšné, a pri spoločnom čistení si užijete ešte viac zábavy.

Skvelou vychytávkou sú kefky, ktoré pomocou technológie Bluetooth spolupracujú s aplikáciou nainštalovanou do smartfónu či tabletu. Tá zábavnou formou pomáha deťom čistiť si zúbky dlhšie a lepšie. Takýmto šikovným pomocníkom pre starostlivosť o zúbky je napríklad sonická elektrická zubná kefka pre deti HX6352/42 od značky Philips , ktorá pomocou zábavnej aplikácie prispieva k dobrým hygienickým návykom detí. 98% opýtaných rodičov uvádza, že je takto jednoduchšie prinútiť deti čistiť si zuby. Nie je divu. Kto by chcel prísť o zábavu?