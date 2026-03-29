VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Životný štýl produktu
  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Životný štýl produktu

Philips Sonicare For KidsSonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

HX6352/42

HX6350

4.8

| (808) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Aqua
Aqua
Fialová
Fialová
Ružová
Ružová
Zelená
Zelená

Čistenie zubov ako hra

Čo keby sa stalo čistenie zubov pohodovým rituálom bez boja a kriku? S touto kefkou a zábavnou hrou v telefóne je to dosť možné. Zlepšenie atmosféry hlási 98 % opýtaných rodín, ktoré kefku vyskúšali. Pri každom čistení navyše odstránite až o 75% viac povlaku ako s detskou manuálnou kefkou, takže vás začne chváliť aj zubár.

Zobraziť všetky výhody

Získejte až 160 € zpět z nákupu

Predĺžená záruka +1 rok

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Značka sonických kefiek odporúčaná odborníkmi častejšie ako ktorákoľvek iná na svete1

Vzrušujúci začiatok zdravých návykov na celý život

Čistenie zubov ako hra

  • Zabudovaná technológia Bluetooth®

  • Aplikácia s technikami čistenia zubov

  • 2 kefkové nadstavce

  • 2 režimy

98 % rodičov tvrdí, že deti si dokážu čistiť zuby dlhšie a dôkladnejšie*

98 % rodičov tvrdí, že deti si dokážu čistiť zuby dlhšie a dôkladnejšie*

Vďaka zubnej kefke a aplikácii Philips Sonicare For Kids sa deti naučia správny spôsob čistenia zubov. Pomocou technológie Bluetooth sa aplikácia zosynchronizuje so sonickou zubnou kefkou a zobrazuje správne techniky čistenia zubov a monitoruje ich spôsob čistenia. Deti vidia spôsob, akým si čistia zuby, a po správnom vyčistení dostanú vzrušujúce odmeny. 98 % rodičov zúčastnených v prieskume tvrdí, že pri používaní tejto náučnej a efektívnej aplikácie si ich deti dokážu čistiť zuby dlhšie a dôkladnejšie. Táto zubná kefka poskytuje zábavný spôsob, ktorý deťom pomáha osvojiť si správne návyky pri starostlivosti o ústnu dutinu, ktoré si zapamätajú na celý život.

Monitorujte čas čistenia aj bez použitia aplikácie

Monitorujte čas čistenia aj bez použitia aplikácie

Monitorujte čas čistenia aj bez použitia aplikácie

Interaktívna aplikácia, vďaka ktorej si deti zamilujú čistenie zubov

Interaktívna aplikácia, vďaka ktorej si deti zamilujú čistenie zubov

Interaktívna zábava a technológia Philips Sonicare

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

808

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

29/03/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Som spokojna s detskou kefkou philips na to ze nase dietatko ma specialne potreby a vadia mu zvuky pri strihani vlasov vysavac mixer a podobne umyvanie zvlada na jednotku je tichucka

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

Dátum použitia 2025-02-28

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

Dátum použitia 2025-02-28

21/01/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vyborny produkt

Vyborny produkt,splnil ocakavanie.Dieta lepsie spolupracuje pri cisteni pomocou aplikacie. Co mi akurat chyba je to,keby sa dokazala aplikacia zobrazovat na dvoch telefonov naraz,ukazovala rovnake vysledky. Kedze raz si syn umyva s tatom,inokedy s mamou.(ma 4roky) a telefon sa strieda.

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

Dátum použitia 2024-12-20

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

Dátum použitia 2024-12-20

13/01/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Výborný produkt

Kúpili sme kefky pre obe deti. 6 rokov a 3,5 roka. Deti sú nadšené. Na čistenie zúbkov sa priam tešia vďaka veselej aplikácii a milej postavičky Sparkly o ktorého sa starajú :)

Výhody

kvalita, veselé prevedenie, aplikácia

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/12 Elektrická sonická zubná kefka

Dátum použitia 2025-12-13

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/12 Elektrická sonická zubná kefka

Dátum použitia 2025-12-13

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Studie 

  1. rodičov zúčastnených v prieskume v porovnaní s používaním samotnej zubnej kefky

  2. v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

  3. pri dvoch dvojminútových čisteniach denne

  4. prieskum dentálnych profesionálov v USA s deťmi vo veku 4 – 10 rokov