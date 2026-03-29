HX6352/42
HX6350
Čistenie zubov ako hra
Čo keby sa stalo čistenie zubov pohodovým rituálom bez boja a kriku? S touto kefkou a zábavnou hrou v telefóne je to dosť možné. Zlepšenie atmosféry hlási 98 % opýtaných rodín, ktoré kefku vyskúšali. Pri každom čistení navyše odstránite až o 75% viac povlaku ako s detskou manuálnou kefkou, takže vás začne chváliť aj zubár.
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Predĺžená záruka +1 rok
Zabudovaná technológia Bluetooth®
Aplikácia s technikami čistenia zubov
2 kefkové nadstavce
2 režimy
Vďaka zubnej kefke a aplikácii Philips Sonicare For Kids sa deti naučia správny spôsob čistenia zubov. Pomocou technológie Bluetooth sa aplikácia zosynchronizuje so sonickou zubnou kefkou a zobrazuje správne techniky čistenia zubov a monitoruje ich spôsob čistenia. Deti vidia spôsob, akým si čistia zuby, a po správnom vyčistení dostanú vzrušujúce odmeny. 98 % rodičov zúčastnených v prieskume tvrdí, že pri používaní tejto náučnej a efektívnej aplikácie si ich deti dokážu čistiť zuby dlhšie a dôkladnejšie. Táto zubná kefka poskytuje zábavný spôsob, ktorý deťom pomáha osvojiť si správne návyky pri starostlivosti o ústnu dutinu, ktoré si zapamätajú na celý život.
Monitorujte čas čistenia aj bez použitia aplikácie
Interaktívna zábava a technológia Philips Sonicare
4.8
z 5
808
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Darcek
29/03/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Som spokojna s detskou kefkou philips na to ze nase dietatko ma specialne potreby a vadia mu zvuky pri strihani vlasov vysavac mixer a podobne umyvanie zvlada na jednotku je tichucka
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou
Dátum použitia 2025-02-28
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou
Dátum použitia 2025-02-28
NHNH
21/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Vyborny produkt
Vyborny produkt,splnil ocakavanie.Dieta lepsie spolupracuje pri cisteni pomocou aplikacie. Co mi akurat chyba je to,keby sa dokazala aplikacia zobrazovat na dvoch telefonov naraz,ukazovala rovnake vysledky. Kedze raz si syn umyva s tatom,inokedy s mamou.(ma 4roky) a telefon sa strieda.
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou
Dátum použitia 2024-12-20
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou
Dátum použitia 2024-12-20
Romca.b
13/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Výborný produkt
Kúpili sme kefky pre obe deti. 6 rokov a 3,5 roka. Deti sú nadšené. Na čistenie zúbkov sa priam tešia vďaka veselej aplikácii a milej postavičky Sparkly o ktorého sa starajú :)
Výhody
kvalita, veselé prevedenie, aplikácia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/12 Elektrická sonická zubná kefka
Dátum použitia 2025-12-13
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/12 Elektrická sonická zubná kefka
Dátum použitia 2025-12-13
Studie
rodičov zúčastnených v prieskume v porovnaní s používaním samotnej zubnej kefky
v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
pri dvoch dvojminútových čisteniach denne
prieskum dentálnych profesionálov v USA s deťmi vo veku 4 – 10 rokov