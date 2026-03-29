HX6322/04
HX6340
Akcie: Záruka vrátenia peňazí
Predĺžená záruka +1 rok
Zabudovaná technológia Bluetooth®
Aplikácia s technikami čistenia zubov
2 kefkové nadstavce
2 režimy
Interaktívna zábava a technológia Philips Sonicare
Vďaka zubnej kefke a aplikácii Philips Sonicare For Kids sa deti naučia správny spôsob čistenia zubov. Pomocou technológie Bluetooth sa aplikácia zosynchronizuje so sonickou zubnou kefkou a zobrazuje správne techniky čistenia zubov a monitoruje ich spôsob čistenia. Deti vidia spôsob, akým si čistia zuby, a po správnom vyčistení dostanú vzrušujúce odmeny. 98 % rodičov zúčastnených v prieskume tvrdí, že pri používaní tejto náučnej a efektívnej aplikácie si ich deti dokážu čistiť zuby dlhšie a dôkladnejšie. Táto zubná kefka poskytuje zábavný spôsob, ktorý deťom pomáha osvojiť si správne návyky pri starostlivosti o ústnu dutinu, ktoré si zapamätajú na celý život.
Naša zubná kefka a aplikácia Philips Sonicare For Kids posúva čistenie zubov na úplne novú a zábavnú úroveň. Hlavnou postavou aplikácie je rozkošná postavička Sparkly, ktorý si rád udržiava svoje zúbky čisté. Deti sa starajú o Sparklyho a učiteľ ich povzbudzuje k dlhšiemu a dôkladnejšiemu čisteniu. Po každom správnom čistení je Sparkly šťastnejší a za každé správne čistenie dostanú deti odmenu. Deti môžu odomknúť príslušenstvo a prispôsobiť si Sparklyho vzhľad alebo môžu pre Sparklyho, ktorý sa rád stravuje zdravo, vyhrať jedlo. Odmeny môžu vybrať a vložiť do aplikácie aj samotní rodičia.
4.8
z 5
805
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Darcek
29/03/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Som spokojna s detskou kefkou philips na to ze nase dietatko ma specialne potreby a vadia mu zvuky pri strihani vlasov vysavac mixer a podobne umyvanie zvlada na jednotku je tichucka
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou
NHNH
21/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Vyborny produkt
Vyborny produkt,splnil ocakavanie.Dieta lepsie spolupracuje pri cisteni pomocou aplikacie. Co mi akurat chyba je to,keby sa dokazala aplikacia zobrazovat na dvoch telefonov naraz,ukazovala rovnake vysledky. Kedze raz si syn umyva s tatom,inokedy s mamou.(ma 4roky) a telefon sa strieda.
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou
Romca.b
13/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Výborný produkt
Kúpili sme kefky pre obe deti. 6 rokov a 3,5 roka. Deti sú nadšené. Na čistenie zúbkov sa priam tešia vďaka veselej aplikácii a milej postavičky Sparkly o ktorého sa starajú :)
Výhody
kvalita, veselé prevedenie, aplikácia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/12 Elektrická sonická zubná kefka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/12 Elektrická sonická zubná kefka
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
rodičov zúčastnených v prieskume v porovnaní s používaním samotnej zubnej kefky
v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
pri dvoch dvojminútových čisteniach denne
prieskum dentálnych profesionálov v USA s deťmi vo veku 4 – 10 rokov