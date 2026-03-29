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  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
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  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra
  • Čistenie zubov ako hra

Philips Sonicare For KidsSonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

HX6322/04

HX6340

4.8
| (805) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Aqua
Aqua
Fialová
Fialová
Ružová
Ružová
Zelená
Zelená
Čistenie zubov ako hra
Čo keby sa stalo čistenie zubov pohodovým rituálom bez boja a kriku? S touto kefkou a zábavnou hrou v telefóne je to dosť možné. Zlepšenie atmosféry hlási 98 % opýtaných rodín, ktoré kefku vyskúšali. Pri každom čistení navyše odstránite až o 75% viac povlaku ako s detskou manuálnou kefkou, takže vás začne chváliť aj zubár.
Zobraziť všetky výhody

Akcie: Záruka vrátenia peňazí

Predĺžená záruka +1 rok

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

Vzrušujúci začiatok zdravých návykov na celý život

Čistenie zubov ako hra

  • Zabudovaná technológia Bluetooth®

  • Aplikácia s technikami čistenia zubov

  • 2 kefkové nadstavce

  • 2 režimy

Interaktívna aplikácia, vďaka ktorej si deti zamilujú čistenie zubov

Interaktívna aplikácia, vďaka ktorej si deti zamilujú čistenie zubov

Interaktívna zábava a technológia Philips Sonicare

98 % rodičov tvrdí, že deti si dokážu čistiť zuby dlhšie a dôkladnejšie*

98 % rodičov tvrdí, že deti si dokážu čistiť zuby dlhšie a dôkladnejšie*

Vďaka zubnej kefke a aplikácii Philips Sonicare For Kids sa deti naučia správny spôsob čistenia zubov. Pomocou technológie Bluetooth sa aplikácia zosynchronizuje so sonickou zubnou kefkou a zobrazuje správne techniky čistenia zubov a monitoruje ich spôsob čistenia. Deti vidia spôsob, akým si čistia zuby, a po správnom vyčistení dostanú vzrušujúce odmeny. 98 % rodičov zúčastnených v prieskume tvrdí, že pri používaní tejto náučnej a efektívnej aplikácie si ich deti dokážu čistiť zuby dlhšie a dôkladnejšie. Táto zubná kefka poskytuje zábavný spôsob, ktorý deťom pomáha osvojiť si správne návyky pri starostlivosti o ústnu dutinu, ktoré si zapamätajú na celý život.

Vzrušujúce odmeny za dôkladné čistenie

Vzrušujúce odmeny za dôkladné čistenie

Naša zubná kefka a aplikácia Philips Sonicare For Kids posúva čistenie zubov na úplne novú a zábavnú úroveň. Hlavnou postavou aplikácie je rozkošná postavička Sparkly, ktorý si rád udržiava svoje zúbky čisté. Deti sa starajú o Sparklyho a učiteľ ich povzbudzuje k dlhšiemu a dôkladnejšiemu čisteniu. Po každom správnom čistení je Sparkly šťastnejší a za každé správne čistenie dostanú deti odmenu. Deti môžu odomknúť príslušenstvo a prispôsobiť si Sparklyho vzhľad alebo môžu pre Sparklyho, ktorý sa rád stravuje zdravo, vyhrať jedlo. Odmeny môžu vybrať a vložiť do aplikácie aj samotní rodičia.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.8

z 5

805

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

29/03/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Som spokojna s detskou kefkou philips na to ze nase dietatko ma specialne potreby a vadia mu zvuky pri strihani vlasov vysavac mixer a podobne umyvanie zvlada na jednotku je tichucka

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

21/01/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vyborny produkt

Vyborny produkt,splnil ocakavanie.Dieta lepsie spolupracuje pri cisteni pomocou aplikacie. Co mi akurat chyba je to,keby sa dokazala aplikacia zobrazovat na dvoch telefonov naraz,ukazovala rovnake vysledky. Kedze raz si syn umyva s tatom,inokedy s mamou.(ma 4roky) a telefon sa strieda.

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

13/01/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Výborný produkt

Kúpili sme kefky pre obe deti. 6 rokov a 3,5 roka. Deti sú nadšené. Na čistenie zúbkov sa priam tešia vďaka veselej aplikácii a milej postavičky Sparkly o ktorého sa starajú :)

Výhody

kvalita, veselé prevedenie, aplikácia

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/12 Elektrická sonická zubná kefka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6322/12 Elektrická sonická zubná kefka

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. rodičov zúčastnených v prieskume v porovnaní s používaním samotnej zubnej kefky

  2. v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

  3. pri dvoch dvojminútových čisteniach denne

  4. prieskum dentálnych profesionálov v USA s deťmi vo veku 4 – 10 rokov