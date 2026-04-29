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Elektrické zubné kefky
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Philips Sonicare For Kids Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou
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HX6322/04
HX6340
Dostupné v
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Vyhlásenie o zhode UK - English (US)
Všetko (5)
Ako funguje navádzanie pri čistení zubov v aplikácii Sonicare?
Čo signalizujú svetelné indikátory stavu batérie na mojej zubnej kefke Sonicare?
Prečo je medzi kefkovým nadstavcom a rukoväťou medzera?
Ako zaregistrujem svoju zubnú kefku Sonicare?
Ako čistiť zubnú kefku Philips Sonicare?
Philips SonicarePlastové cestovné puzdro
Philips SonicareDekoratívne nálepky na zubnú kefku
Philips SonicareNabíjacia základňa
Nemôžem pripojiť zubnú kefku k aplikácii Sonicare
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