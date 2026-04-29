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Philips Sonicare For Kids Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

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Philips Sonicare For KidsSonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

HX6322/04

HX6340

Philips Sonicare For Kids Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

Dostupné v

Aqua
Aqua
Fialová
Fialová
Ružová
Ružová
Zelená
Zelená

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Návody a dokumentácia

Data Act Document

  • PDF súbor, 239.8 kB
  • 11 September 2025

Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • PDF súbor, 143.3 kB
  • 8 August 2025

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