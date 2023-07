Potrebujete zlepšiť stav vašich ďasien?

Ďasná sú pre zdravie zubov veľmi dôležité a povlak, ktorý by zostával po čistení na zuboch, ich vyčerpáva a vznikajú tak rôzne ochorenia ďasien. Pokiaľ sa teda chcete venovať svojím ďasnám a poskytnúť im, čo najlepšiu starostlivosť, zvoľte hlavice zo série Premium Gum Care , alebo Optimal Gum Care . Tie odstraňujú až 10x viac povlaku ako manuálna kefka. Behom dvoch týždňov používania kefky s touto hlavicou, budú vaše ďasná až 7x zdravšie so sériou Premium Gum Care. So sériou Optimal Gum Care sa zlepší stav ďasien až o 100%. Všetky hlavice tohto typu majú opäť zabudovaný čip pre komunikáciu s inteligentnou technológiou BrushSync.