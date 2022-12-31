HX6631/01
1 režim
3 nastavenia intenzity
1 kefkový nástavec
Je klinicky dokázané, že kefka zlepšuje zdravie ďasien 3 spôsobmi: redukuje začervenanie, opuchy a krvácanie.
Vďaka vynikajúcemu odstraňovaniu zubného povlaku pozdĺž línie ďasien môže táto zubná kefka pomôcť redukovať zápal ďasien až o 100 % lepšie ako manuálna zubná kefka už za dva týždne.
Vďaka trom upraviteľným nastaveniam intenzity (nízka, stredná, vysoká) si môžete vybrať správnu úroveň intenzity a zaručiť tak pohodlné čistenie pozdĺž ďasien. Po 1,5 sekunde čistenia dvojitým stlačením tlačidla zmeníte režim. Prvým stlačením čistenie pozastavíte, druhým prepnete režim.
Hodnotenie
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime Clean