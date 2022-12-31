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  • Zlepšuje stav ďasien až o 100 %*
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  • Zlepšuje stav ďasien až o 100 %*
  • Zlepšuje stav ďasien až o 100 %*
  • Zlepšuje stav ďasien až o 100 %*
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  • Zlepšuje stav ďasien až o 100 %*
  • Zlepšuje stav ďasien až o 100 %*

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Philips Sonicare 3 Series gum healthElektrická sonická zubná kefka

HX6631/01

Zlepšuje stav ďasien až o 100 %*
Výkonná a jednoducho použiteľná zubná kefka poskytuje najúčinnejšie odstraňovanie povlaku a starostlivosť o ďasná, pomáha vám zabrániť a predchádzať poškodeniu ďasien a zároveň vám ponúka ten najpríjemnejší zážitok z čistenia zubov
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky najodporúčanejšia značka sonických kefiek na svete1

*v porovnaní s umývaním zubov manuálnou zubnou kefkou

Zlepšuje stav ďasien až o 100 %*

  • 1 režim

  • 3 nastavenia intenzity

  • 1 kefkový nástavec

Dokázateľne zlepšuje zdravie ďasien 3 spôsobmi

Dokázateľne zlepšuje zdravie ďasien 3 spôsobmi

Je klinicky dokázané, že kefka zlepšuje zdravie ďasien 3 spôsobmi: redukuje začervenanie, opuchy a krvácanie.

Efektívnejšia na odstránenie gingivitídy ako ručná zubná kefka

Efektívnejšia na odstránenie gingivitídy ako ručná zubná kefka

Vďaka vynikajúcemu odstraňovaniu zubného povlaku pozdĺž línie ďasien môže táto zubná kefka pomôcť redukovať zápal ďasien až o 100 % lepšie ako manuálna zubná kefka už za dva týždne.

Tri nastavenia intenzity na jemnejšie čistenie

Tri nastavenia intenzity na jemnejšie čistenie

Vďaka trom upraviteľným nastaveniam intenzity (nízka, stredná, vysoká) si môžete vybrať správnu úroveň intenzity a zaručiť tak pohodlné čistenie pozdĺž ďasien. Po 1,5 sekunde čistenia dvojitým stlačením tlačidla zmeníte režim. Prvým stlačením čistenie pozastavíte, druhým prepnete režim.

Technické špecifikácie

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

  2. pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime Clean