Tento produkt už nie je dostupný
Zabudovaný senzor tlaku
3 režimy
1 x funkcia BrushSync
Cestovné puzdro
Nasaďte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.
Táto zubná kefka vám umožňuje prispôsobiť si čistenie podľa vlastných potrieb vďaka ponuke troch režimov. Režim Clean je štandardom pre vynikajúce čistenie. White je ideálny režim na odstraňovanie povrchových škvŕn. A režim Gum Care pridá ďalšiu minútu čistenia so zníženým výkonom, počas ktorej si môžete jemne masírovať ďasná.
Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčekmi na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.
4.9
z 5
112
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Pe3k
23/03/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Philips 5100
Používam kefku Philips prvý krát a som veľmi spokojný. Pre sonicku kefku to bola dobrá voľba.
Výhody
Kvalita, renomovaná značka, rozličné príslušenstvo
Nevýhody
Drahé náhradné kefky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6850/57 Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6850/57 Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom
VH-TT
26/03/2024
Slovensko
Overený kupujúci
výborná sonická kefka
Zatial používaná týžden -ale mal som inej značky a táto sa mi zda lepšia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6850/57 Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6850/57 Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom
Margita91
06/01/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Top
Som maximálne spokojná. Každý, kto ma rád pocit dokonale čistých zubov, odporúčam. Najviac ma potešila funkcia čistenia ďasien.
Výhody
Baterka vydrži nabita 2 týždňe, sterilizator na dve kefky aj so zabudovanou nabijackou
Nevýhody
Nič
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6850/57 Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6850/57 Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou