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  • Zdravšie ďasná, jemné čistenie.
  • Zdravšie ďasná, jemné čistenie.
  • Zdravšie ďasná, jemné čistenie.
  • Zdravšie ďasná, jemné čistenie.
  • Zdravšie ďasná, jemné čistenie.
  • Zdravšie ďasná, jemné čistenie.
  • Zdravšie ďasná, jemné čistenie.
  • Zdravšie ďasná, jemné čistenie.
  • Zdravšie ďasná, jemné čistenie.
  • Zdravšie ďasná, jemné čistenie.

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Elektrická sonická zubná kefka

HX6859/68

4.9
| (112) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Zdravšie ďasná, jemné čistenie.
Pocíťte ten rozdiel! Jemné čistenie s naším tlakovým senzorom a zlepšenie zdravia ďasien až o 100 % v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
Zobraziť všetky výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

Zlepšuje zdravotný stav ďasien až o 100 % v porovnaní s manuálnou kefkou

Zdravšie ďasná, jemné čistenie.

  • Zabudovaný senzor tlaku

  • 3 režimy

  • 1 x funkcia BrushSync

  • Cestovné puzdro

Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

Nasaďte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.

Vyberte si z troch režimov

Vyberte si z troch režimov

Táto zubná kefka vám umožňuje prispôsobiť si čistenie podľa vlastných potrieb vďaka ponuke troch režimov. Režim Clean je štandardom pre vynikajúce čistenie. White je ideálny režim na odstraňovanie povrchových škvŕn. A režim Gum Care pridá ďalšiu minútu čistenia so zníženým výkonom, počas ktorej si môžete jemne masírovať ďasná.

Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch

Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch

Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčekmi na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.9

z 5

112

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

23/03/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips 5100

Používam kefku Philips prvý krát a som veľmi spokojný. Pre sonicku kefku to bola dobrá voľba.

Výhody

Kvalita, renomovaná značka, rozličné príslušenstvo

Nevýhody

Drahé náhradné kefky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6850/57 Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6850/57 Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

26/03/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

výborná sonická kefka

Zatial používaná týžden -ale mal som inej značky a táto sa mi zda lepšia

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6850/57 Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6850/57 Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

06/01/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Top

Som maximálne spokojná. Každý, kto ma rád pocit dokonale čistých zubov, odporúčam. Najviac ma potešila funkcia čistenia ďasien.

Výhody

Baterka vydrži nabita 2 týždňe, sterilizator na dve kefky aj so zabudovanou nabijackou

Nevýhody

Nič

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6850/57 Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5100 HX6850/57 Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou