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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare 6100Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

HX6877/28

HX685T

4.8
| (560) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Zlatý stred
Jedna z najpredávanejších elektrických zubných kefiek na Slovensku*. Kombinuje super výkonnú techniku zotierania povlaku a pritom je za dostupnú cenu. ,,Už po prvom vyčistení mám pocit úplne iných zubov,“ hovoria ľudia, keď kefku skúsia, a prejdú jazykom po hladkých zuboch bez povlaku. Okrem režimu Clean má zubná kefka ešte režim White a Gum Care. Vaše zuby budú belšie už za týždeň. *na základe GfK dát z roku 2023
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Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka v SR1

Vybieli zuby už za 1 týždeň.

Zlatý stred

  • Zabudovaný senzor tlaku

  • 3 režimy, 3 stupne intenzity

  • 2 x funkcia BrushSync

  • Cestovné puzdro

Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

Nasaďte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.

Tri režimy, tri nastavenia intenzity

Tri režimy, tri nastavenia intenzity

Táto zubná kefka vám umožňuje prispôsobiť si čistenie prostredníctvom troch režimov a troch nastavení intenzity. Režim Clean je štandardom pre vynikajúce čistenie. White je ideálny režim na odstraňovanie povrchových škvŕn. A režim Gum Care pridá ďalšiu minútu čistenia so zníženým výkonom, počas ktorej si môžete jemne masírovať ďasná. Tri nastavenia intenzity vám umožňujú prepínať poradie vyššej a nižšej intenzity a zosúladiť tak intenzity zľava doprava.

Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch

Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch

Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčekmi na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Porozumieť recenziám produktov

4.8

z 5

560

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

5
4
3
2
1

ZDamian

08/12/2024

Slovensko

Overený kupujúci

Pouzivam najnizsiu intenzitu a jeden program

Paradne cisti aj na najnizsej intenzite. Vyssiu ani nepouzivam, nevidim v tom zmysel. Ma sice tei programy ale neviem v com je rozdiel. Kefka vybruje podla mna rovnako. Prvy tyzden som nejak dlho cistil zuby lebo som musel zacinat dalsi cyklus. Teraz mi uz staci jeden cyklus. Ale mam pocit akoby mi predlzila sama cyklus. Kazdych 30s zavybruje co je fajn lebo viem kolko casu som travil s danou castou ust. Ak moc tlacite blika len mala ledka na rucke a myslim ze inak zacne vrcat. Skoda ze nezasvieti napriklad ten spoj medzi hlavicou a ruckou. To by bolo viditelnejsie a tym padom praktickejsie. Baterka mi vydrzi aj viac ako dva tyzdne, pritom ju pouzivam dva krat denne asi po tri minuty

Výhody

Vytvoril som si pozityvnu asociaciu k cisteniu zubov. Normalne sa neviem dockat. Ten pocit hladkych a cistych zubov som mechanickou kefkou dosiahol len jednozvaskovou kefkou a aj to za omnoho dlhsi cas

Nevýhody

Podla mna nahradne hlavice su asi najdrahsie zo vsetkych znaciek. Neviem vsak porovnat kvalitu, ale bude to podla mna na velmi podobnej urovni. Plati sa tu neprimerane vela za znacku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

spokojný užívateľ

17/07/2024

Slovensko

Overený kupujúci

Krásne zuby

Jednoduchšie ale kvalitnejšie čistenie zubov. Oceňujem časové intervaly a senzor tlaku. Celková spokojnosť s výrobkom.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

Marrysa

29/12/2023

Slovensko

Overený kupujúci

Pozitívna recenzia

Zubnú kefku používam asi 4 týždne, čo nie je veľa. No za krásky čas vidím výsledok. Zuby sú bielšie a pocit čistého chrupu pretrváva dlhšie ako po čistení bežnou manuálnou kefkou. Zuby sú rýchlejšie vyčistené ako bežnej kefke.

Výhody

Rýchlosť, efektívnosť čistenia

Nevýhody

Nie je to práve najlacnejšie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou