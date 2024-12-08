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Tento produkt už nie je dostupný
HX6877/28
HX685T
Zabudovaný senzor tlaku
3 režimy, 3 stupne intenzity
2 x funkcia BrushSync
Cestovné puzdro
Nasaďte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstráňte zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.
Táto zubná kefka vám umožňuje prispôsobiť si čistenie prostredníctvom troch režimov a troch nastavení intenzity. Režim Clean je štandardom pre vynikajúce čistenie. White je ideálny režim na odstraňovanie povrchových škvŕn. A režim Gum Care pridá ďalšiu minútu čistenia so zníženým výkonom, počas ktorej si môžete jemne masírovať ďasná. Tri nastavenia intenzity vám umožňujú prepínať poradie vyššej a nižšej intenzity a zosúladiť tak intenzity zľava doprava.
Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčekmi na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.
Porozumieť recenziám produktov
4.8
z 5
560
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
ZDamian
08/12/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Pouzivam najnizsiu intenzitu a jeden program
Paradne cisti aj na najnizsej intenzite. Vyssiu ani nepouzivam, nevidim v tom zmysel. Ma sice tei programy ale neviem v com je rozdiel. Kefka vybruje podla mna rovnako. Prvy tyzden som nejak dlho cistil zuby lebo som musel zacinat dalsi cyklus. Teraz mi uz staci jeden cyklus. Ale mam pocit akoby mi predlzila sama cyklus. Kazdych 30s zavybruje co je fajn lebo viem kolko casu som travil s danou castou ust. Ak moc tlacite blika len mala ledka na rucke a myslim ze inak zacne vrcat. Skoda ze nezasvieti napriklad ten spoj medzi hlavicou a ruckou. To by bolo viditelnejsie a tym padom praktickejsie. Baterka mi vydrzi aj viac ako dva tyzdne, pritom ju pouzivam dva krat denne asi po tri minuty
Výhody
Vytvoril som si pozityvnu asociaciu k cisteniu zubov. Normalne sa neviem dockat. Ten pocit hladkych a cistych zubov som mechanickou kefkou dosiahol len jednozvaskovou kefkou a aj to za omnoho dlhsi cas
Nevýhody
Podla mna nahradne hlavice su asi najdrahsie zo vsetkych znaciek. Neviem vsak porovnat kvalitu, ale bude to podla mna na velmi podobnej urovni. Plati sa tu neprimerane vela za znacku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
spokojný užívateľ
17/07/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Krásne zuby
Jednoduchšie ale kvalitnejšie čistenie zubov. Oceňujem časové intervaly a senzor tlaku. Celková spokojnosť s výrobkom.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
Marrysa
29/12/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Pozitívna recenzia
Zubnú kefku používam asi 4 týždne, čo nie je veľa. No za krásky čas vidím výsledok. Zuby sú bielšie a pocit čistého chrupu pretrváva dlhšie ako po čistení bežnou manuálnou kefkou. Zuby sú rýchlejšie vyčistené ako bežnej kefke.
Výhody
Rýchlosť, efektívnosť čistenia
Nevýhody
Nie je to práve najlacnejšie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou