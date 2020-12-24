Tento produkt už nie je dostupný
HX8111/12
Nabíjateľná
s 1 tryskou
Technológia mikroprúdu aplikuje rýchly prúd stlačeného vzduchu a mikrokvapôčiek na čistenie priestorov hlboko medzi zubami, kam zubná kefka nedosiahne
Zariadenie AirFloss vydrží až dva týždne medzi jednotlivými nabíjaniami.
Jednoduché používanie pomocou jedného tlačidla pre ľahké vyčistenie za 60 sekúnd.
3.6
z 5
5
Recenzie
lucieph
24/12/2020
Česká republika
Overený kupujúci
skvěle dočistí mezizubní prostory
Philips Sonicare AirFloss dokonale dočistí mezizubní prostory po umytí zubů a využití mezizubního kartáčku. Bez něj není každodenní domácí ústní hygiena kompletní. Osobně používám do přístroje ústní vodu.
Výhody
perfektně odstranní i malé částečky z mezizubních prostor, dlouhá výdrž baterie
Nevýhody
postavený není úplně nejstabilnější, pozor na pády končící nefunkčností a nutností koupit nový
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Haroska
16/10/2013
Česká republika
Začíná se pro mě stávat nenahraditelnou pomůckou
Pro mě výbornou pomůckou, která již zcela nahrazuje mezizubní kartáčky. Od mala mám spodní chrup křivý (zuby se v jedné části překrývají) a dostat se mezi ně kartáčkem či nití je velmi obtížné. Ani průchod střiku z AirFlossu není 100%, ale rozhodně je to pro mě podstatným zlepšením.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Mario7603
19/08/2018
Polska
Bardzo dobry irygator
Skutecznie oczyszcza powierzchnie międzyzębowe. Polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
V porovnaní so samotným čistením ručnou zubnou kefkou