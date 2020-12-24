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  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
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  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
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  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8111/12

3.6
| (5) Recenzie
Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
Ak sa medzizubným priestorom nevenujete pravidelne v rámci bežného čistenia zubov, neničíte baktérie, ktoré sa môžu hromadiť medzi zubami a spôsobovať infekcie. Systém Sonicare AirFloss umožňuje dôkladnejšiu každodennú starostlivosť o zuby bez zbytočne komplikovaných úkonov.
Zobraziť všetky výhody

Jemne a účinne zlepšuje zdravotný stav chrupu

Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov

  • Nabíjateľná

  • s 1 tryskou

Technológia mikroprúdu čistí jednoduchým stlačením tlačidla

Technológia mikroprúdu čistí jednoduchým stlačením tlačidla

Technológia mikroprúdu aplikuje rýchly prúd stlačeného vzduchu a mikrokvapôčiek na čistenie priestorov hlboko medzi zubami, kam zubná kefka nedosiahne

Nabíjanie po dvoch týždňoch

Nabíjanie po dvoch týždňoch

Zariadenie AirFloss vydrží až dva týždne medzi jednotlivými nabíjaniami.

Jednoduché používanie pomocou jedného tlačidla – ľahké ako kliknutie myšou

Jednoduché používanie pomocou jedného tlačidla – ľahké ako kliknutie myšou

Jednoduché používanie pomocou jedného tlačidla pre ľahké vyčistenie za 60 sekúnd.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.6

z 5

5

Recenzie

4
3

24/12/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

skvěle dočistí mezizubní prostory

Philips Sonicare AirFloss dokonale dočistí mezizubní prostory po umytí zubů a využití mezizubního kartáčku. Bez něj není každodenní domácí ústní hygiena kompletní. Osobně používám do přístroje ústní vodu.

Výhody

perfektně odstranní i malé částečky z mezizubních prostor, dlouhá výdrž baterie

Nevýhody

postavený není úplně nejstabilnější, pozor na pády končící nefunkčností a nutností koupit nový

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

16/10/2013

Česká republika

Česká republika

Začíná se pro mě stávat nenahraditelnou pomůckou

Pro mě výbornou pomůckou, která již zcela nahrazuje mezizubní kartáčky. Od mala mám spodní chrup křivý (zuby se v jedné části překrývají) a dostat se mezi ně kartáčkem či nití je velmi obtížné. Ani průchod střiku z AirFlossu není 100%, ale rozhodně je to pro mě podstatným zlepšením.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

19/08/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry irygator

Skutecznie oczyszcza powierzchnie międzyzębowe. Polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní so samotným čistením ručnou zubnou kefkou