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  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
  • Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8181

4
| (1) Recenzia
Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov
Ak sa medzizubným priestorom nevenujete pravidelne v rámci bežného čistenia zubov, neničíte baktérie, ktoré sa môžu hromadiť medzi zubami a spôsobovať infekcie. Systém Sonicare AirFloss umožňuje dôkladnejšiu každodennú starostlivosť o zuby bez zbytočne komplikovaných úkonov.
Zobraziť všetky výhody

Jemne a účinne zlepšuje zdravotný stav chrupu

Jednoduchší spôsob čistenia medzizubných priestorov

  • Nabíjateľná

Nádržka s ľahkým plnením

Nádržka s ľahkým plnením

Nádržka s ľahkým plnením používa len malé množstvo vody pre menší neporiadok. Naplňte ju ústnou vodou pre ešte dokonalejšiu ústnu hygienu.

Kompatibilné so štandardnými nabíjačkami Sonicare

Kompatibilné so štandardnými nabíjačkami Sonicare

Na nabíjanie všetkých vašich produktov Sonicare postačí jedna nabíjačka.

Navádzacia špička pre ľahké umiestnenie

Navádzacia špička pre ľahké umiestnenie

Jednoducho prechádzajte navádzacou špičkou po línii ďasien, až kým nezapadne medzi zuby. Jednoducho tak vyčistíte aj ťažko dostupné zadné zuby.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.0

z 5

1

Recenzia

5
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Nieco zbyt sofistyczny.

Pomysł niezły, produkt polecony mi przez stomatologa, ale jakoś taki 'śmieszny' w użytkowaniu.

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

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