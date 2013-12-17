Tento produkt už nie je dostupný
HX8181
Nabíjateľná
Nádržka s ľahkým plnením používa len malé množstvo vody pre menší neporiadok. Naplňte ju ústnou vodou pre ešte dokonalejšiu ústnu hygienu.
Na nabíjanie všetkých vašich produktov Sonicare postačí jedna nabíjačka.
Jednoducho prechádzajte navádzacou špičkou po línii ďasien, až kým nezapadne medzi zuby. Jednoducho tak vyčistíte aj ťažko dostupné zadné zuby.
4.0
z 5
1
Recenzia
glpgisa
17/12/2013
Polska
Nieco zbyt sofistyczny.
Pomysł niezły, produkt polecony mi przez stomatologa, ale jakoś taki 'śmieszny' w użytkowaniu.
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss