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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare AirFlossNabíjateľná medzizubná kefka

HX8211/02

4.3

| (104) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt

Nepoužívate zubnú niť? Skúste AirFloss.

Ak nepoužívate pravidelne zubnú niť, môžete na čistenie medzizubných priestorov používať zariadenie AirFloss. AirFloss môžete používať s ústnou vodou alebo obyčajnou vodou. Využíva jedinečnú technológiu zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek, ktorá pomáha odstraňovať zubný povlak na ťažko prístupných miestach.

Zobraziť všetky výhody

Odstraňuje zubný povlak aj tam, kam kefky nedosiahnu

Nepoužívate zubnú niť? Skúste AirFloss.

  • s 1 tryskou

Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek

Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek

Jednoduchý spôsob na účinnejšie čistenie medzizubných priestorov

Jednoduchý spôsob na účinnejšie čistenie medzizubných priestorov

Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky. Po troch mesiacoch používania kefky AirFloss až 96 % ľudí, ktorí používali nepravidelne zubnú niť, aj naďalej používali kefku AirFloss štyri alebo viac dní do týždňa.

Vyčistí celé ústa už za 30 sekúnd

Vyčistí celé ústa už za 30 sekúnd

S kefkou AirFloss si vyčistíte celé ústa iba za 30 sekúnd. Stačí raz stlačiť tlačidlo na jeden vstrek, potom posunúť kefku ďalej a zopakovať postup. Ak chcete používať novú funkciu automatického vstrekovania, tlačidlo držte stlačené a presúvajte navádzaciu špičku z jedného priestoru do druhého. Automaticky bude vstrekovať dávku každú sekundu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

104

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

29/12/2019

Slovensko

Slovensko

Jednoduché a účinné

Jednoduché a účinné čistenie silným rázom vody zmiešanou so vzduchu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka

Dátum použitia 2019-11-29

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka

Dátum použitia 2019-11-29

22/05/2020

Česká republika

Česká republika

Funguje tak,jak jsem si představoval .

Perfektně čistí mezizubní prostor a je šetrný k dásním.

Výhody

Jednoduché používání a účinnost

Nevýhody

Nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8211/02 Mezizubní – nabíjecí

Dátum použitia 2019-11-22

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8211/02 Mezizubní – nabíjecí

Dátum použitia 2019-11-22

15/01/2018

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost s produktem

Mezizubní kartáček sice používám pravidelně, přesto si mezizubní prostory ještě na závěr dočistím pomocí Philips Sonicare AirFloss. Philips Sonicare AirFloss poskytuje šetrný a účinný způsob odstranění drobných nečistot z mezizubních prostor. Nedám na něj dospustit. Když se mi jeden po těžkém pádu rozbil, musela jsem si hned pořídit nový.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu

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  1. než čistenie len ručnou zubnou kefkou