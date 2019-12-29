Tento produkt už nie je dostupný
Nepoužívate zubnú niť? Skúste AirFloss.
Ak nepoužívate pravidelne zubnú niť, môžete na čistenie medzizubných priestorov používať zariadenie AirFloss. AirFloss môžete používať s ústnou vodou alebo obyčajnou vodou. Využíva jedinečnú technológiu zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek, ktorá pomáha odstraňovať zubný povlak na ťažko prístupných miestach.
s 1 tryskou
Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky. Po troch mesiacoch používania kefky AirFloss až 96 % ľudí, ktorí používali nepravidelne zubnú niť, aj naďalej používali kefku AirFloss štyri alebo viac dní do týždňa.
S kefkou AirFloss si vyčistíte celé ústa iba za 30 sekúnd. Stačí raz stlačiť tlačidlo na jeden vstrek, potom posunúť kefku ďalej a zopakovať postup. Ak chcete používať novú funkciu automatického vstrekovania, tlačidlo držte stlačené a presúvajte navádzaciu špičku z jedného priestoru do druhého. Automaticky bude vstrekovať dávku každú sekundu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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4.3
z 5
104
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Slavomír
29/12/2019
Slovensko
Jednoduché a účinné
Jednoduché a účinné čistenie silným rázom vody zmiešanou so vzduchu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka
Dátum použitia 2019-11-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8211/02 Nabíjateľná medzizubná kefka
Dátum použitia 2019-11-29
Zebra 17
22/05/2020
Česká republika
Funguje tak,jak jsem si představoval .
Perfektně čistí mezizubní prostor a je šetrný k dásním.
Výhody
Jednoduché používání a účinnost
Nevýhody
Nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8211/02 Mezizubní – nabíjecí
Dátum použitia 2019-11-22
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8211/02 Mezizubní – nabíjecí
Dátum použitia 2019-11-22
Lucka1
15/01/2018
Česká republika
Naprostá spokojenost s produktem
Mezizubní kartáček sice používám pravidelně, přesto si mezizubní prostory ještě na závěr dočistím pomocí Philips Sonicare AirFloss. Philips Sonicare AirFloss poskytuje šetrný a účinný způsob odstranění drobných nečistot z mezizubních prostor. Nedám na něj dospustit. Když se mi jeden po těžkém pádu rozbil, musela jsem si hned pořídit nový.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu
než čistenie len ručnou zubnou kefkou