Tento produkt už nie je dostupný
2 trysky
AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z ošetrovaných miest.***
Naše klinicky overené výsledky sú možné vďaka jedinečnej technológii, ktorá kombinuje vzduch a ústnu alebo čistú vodu na silné a zároveň jemné čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.
Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss Ultra predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky.
4.2
z 5
247
Recenzie
81%
Odporúča tento produkt
13/05/2021
Slovensko
Výborná pomocka pri zubnej hygiene
Výborná pomôcka pre zubnú hygienu, hlavne pri mostíkoch a strojčekoch. Veľmi ústretový prístup pri riešení problému s výrobkom.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HX8331/01 AirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HX8331/01 AirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu
Carka13
09/03/2020
Slovensko
Dobrý produkt
Zatiaľ vyskúšané len jednorazovo, ale myslím, že ústna sprška je dostatočno silná. Jednoduché použitie, stačí sa nahnúť nad umývadlo a vstrekovaná voda vám vyteká doňho. Nič nestrieka okolo. Na nadstavci si viete nastaviť tri možnosti, ako vám voda vystrekuje: jeden, dva alebo tri razy za sebou. Nastavenie intenzity nemá. Dizajn je výborný, ľahko skladovateľné, možnosť nosiť so sebou pri cestovaní. Aj keď je nádržka malá, viete si vodu pri čistení hneď dopĺňať. Hygienu zubov netreba podceňovať, doporučujem používať po každom umývaní zubov, najlepšie aj po jedle, ak je to možné. Sama som musela riešiť výmenu celého horného chrupu a je určite lacnejšie kúpiť takýto produkt, ako prísť o zuby a platiť za implantáty. Určite budú používať aj ostatní členovia domácnosti, samozrejme so svojími nadstavcami.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HX8331/01 AirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HX8331/01 AirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu
Oskar
03/09/2019
Slovensko
Vynikajúci
Som veľmi spokojí , použil som zatiaľ iba raz ale už som z toho nadšený.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HX8331/01 AirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HX8331/01 AirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu
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ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym až stredne vážnym zápalom ďasien; ústna sprcha AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných priestorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede na karte Podpora.
* Na ošetrovaných oblastiach; v laboratórnej štúdii. Skutočné výsledky dosiahnuté v ústach sa môžu líšiť
* *AirFloss Ultra a Pro sú rovnaké výrobky, avšak môžu byť rozdielne pomenované v závislosti do krajiny a kanála.
* * * v závislosti od použitého nastavenia striekania