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  • Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*
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Tento produkt už nie je dostupný

Philips SonicareAirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu

HX8332/01

4.2
| (247) Recenzie | 81% Odporúča tento produkt
Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*
AirFloss Ultra**** je najjednoduchším riešením na účinné čistenie medzizubných priestorov pre tých, ktorí pravidelne nepoužívajú zubnú niť. AirFloss Ultra je možné používať spolu s ústnou alebo čistou vodou a je klinicky overené, že je rovnako účinný pre zdravie ďasien ako zubná niť.**
Zobraziť všetky výhody

Vyrobené pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne

Zaručene zdravšie ďasná už za 2 týždne*

  • 2 trysky

Odstraňuje až 99,9 % povlaku***

Odstraňuje až 99,9 % povlaku***

AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z ošetrovaných miest.***

Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek

Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek

Naše klinicky overené výsledky sú možné vďaka jedinečnej technológii, ktorá kombinuje vzduch a ústnu alebo čistú vodu na silné a zároveň jemné čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.

Jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť zdravý návyk

Jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť zdravý návyk

Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss Ultra predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.2

z 5

247

Recenzie

81%

Odporúča tento produkt

13/05/2021

Slovensko

Slovensko

Výborná pomocka pri zubnej hygiene

Výborná pomôcka pre zubnú hygienu, hlavne pri mostíkoch a strojčekoch. Veľmi ústretový prístup pri riešení problému s výrobkom.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HX8331/01 AirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HX8331/01 AirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu

09/03/2020

Slovensko

Slovensko

Dobrý produkt

Zatiaľ vyskúšané len jednorazovo, ale myslím, že ústna sprška je dostatočno silná. Jednoduché použitie, stačí sa nahnúť nad umývadlo a vstrekovaná voda vám vyteká doňho. Nič nestrieka okolo. Na nadstavci si viete nastaviť tri možnosti, ako vám voda vystrekuje: jeden, dva alebo tri razy za sebou. Nastavenie intenzity nemá. Dizajn je výborný, ľahko skladovateľné, možnosť nosiť so sebou pri cestovaní. Aj keď je nádržka malá, viete si vodu pri čistení hneď dopĺňať. Hygienu zubov netreba podceňovať, doporučujem používať po každom umývaní zubov, najlepšie aj po jedle, ak je to možné. Sama som musela riešiť výmenu celého horného chrupu a je určite lacnejšie kúpiť takýto produkt, ako prísť o zuby a platiť za implantáty. Určite budú používať aj ostatní členovia domácnosti, samozrejme so svojími nadstavcami.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HX8331/01 AirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HX8331/01 AirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu

03/09/2019

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci

Som veľmi spokojí , použil som zatiaľ iba raz ale už som z toho nadšený.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HX8331/01 AirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HX8331/01 AirFloss Ultra – prístroj na medzizubnú hygienu

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. alebo Vám vrátime peniaze

  2. ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym až stredne vážnym zápalom ďasien; ústna sprcha AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných priestorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede na karte Podpora.

  3. * Na ošetrovaných oblastiach; v laboratórnej štúdii. Skutočné výsledky dosiahnuté v ústach sa môžu líšiť

  4. * *AirFloss Ultra a Pro sú rovnaké výrobky, avšak môžu byť rozdielne pomenované v závislosti do krajiny a kanála.

  5. * * * v závislosti od použitého nastavenia striekania