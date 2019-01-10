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  • Odstraňuje až o 100 % viac škvŕn len za 1 týždeň*
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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare HealthyWhite+Elektrická sonická zubná kefka

HX8911/01

4.7
| (249) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Odstraňuje až o 100 % viac škvŕn len za 1 týždeň*
Bezpečne si každý deň skrášlite svoj úsmev bez toho, aby ste sa museli zrieknuť milovaného jedla a nápojov, ktoré zanechávajú škvrny! Nabíjateľná bieliaca zubná kefka Philips Sonicare dokázateľne odstraňuje až o 100 % viac škvŕn a zanecháva belšie zuby už za 1 týždeň*.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

*v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Odstraňuje až o 100 % viac škvŕn len za 1 týždeň*

  • 2 režimy

  • 6 prispôsobiteľných nastavení

  • 1 kefkový nástavec

Odstraňuje až o 100 % viac škvŕn v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou*

Odstraňuje až o 100 % viac škvŕn v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou*

Táto zubná kefka Philips Sonicare odstraňuje až o 100 % viac škvŕn a už po 1 týždni zaručí belšie zuby.

Kefkový nástavec DiamondClean pre najlepšie bielenie

Kefkový nástavec DiamondClean pre najlepšie bielenie

Kefkové nástavce DiamondClean, najlepšie kefkové nástavce na bielenie zubov pre rad Philips Sonicare, majú stredne tvrdé štetiny v tvare diamantu, ktoré účinne, no zároveň jemne odstraňujú zubný povlak. Táto elektrická zubná kefka Philips Sonicare poskytuje vynikajúce čistenie a belšie zuby v porovnaní s ručnou zubnou kefkou.

Režim čistenia a bielenia Clean and White: dokázateľne odstraňuje povlak

Režim čistenia a bielenia Clean and White: dokázateľne odstraňuje povlak

Režim 2-minútového čistenia ponúka dokonalé odstránenie povlaku (čas na čistenie zubov odporúčaný zubným lekárom). Režim bielenia odstraňuje povrchové škvrny, zosvetľuje a leští zuby. Odstraňuje každodenné škvrny, ako je káva, čaj, tabak a červené víno. Bieli zuby o 2 odtiene už za 2 týždne.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

249

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

10/01/2019

Slovensko

Slovensko

super

Moja prva sonicka kefka, user friendly a neporovnatelny pocit po umyti s klasickou kefkou, odporucam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

27/09/2017

Slovensko

Slovensko

Excellent

Really good product. I think it is the Best Buy from the whole range.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výdrž

Kartáček jsem zakoupil v roce 2016 s tím, že od stejného roku běží v 2x vyšší zátěži, protože se ženou používáme jedno tělo, jen máme každý svou hlavu. Oba si čistíme zuby pravidelně 2x denně. Tzn, že kartáček má "načištěno" již 6 let a teoreticky 12. Baterie pořád původní. výdrž klesla cca o 30 procent, i tak bez problémů nabíjíme max 1x za 14 dní. reálná výdrž při nákupu a čištění jednou osobou byla přes 4 týdny bez nabíjení. Za celou dobu jsem jednou kartáček rozdělal, protože se začal uvolňovat trn, na který se nasazuje hlava. Je spojen s tělem jedním šroubkem v trojúhelníkovém uložení a šroubek prostě povolil. Přidal jsem na něj trochu lepidla a od té doby drží jak přibytý. Opravu jsem zkusil sám, protože to bylo zhruba po 4 letech používání a tudíž bez záruky. Přestože jsem četl na nějaké Sonicare produkty z poslední doby horší hodnocení ohledně výdrže, tak tento kus byl ještě nejspíš poctivý model. Někdo řekne, že výrobek, co vydrží není pro výrobce dobrý. No, já za ušetřené peníze za nové kartáčky kupuju originální hlavice (zkoušel jsem náhrady, ale originál mi prostě vyhovuje nejvíc) a měním je každé 3 měsíce či dřív, podle opotřebení a tím si tak Philips vytvořil zákazníka, který pravidelně utrácí za příslušenství a stoprocentně půjde znovu do jeho produktu. Což se už stalo, protože jsem kartáčky vybavil i děti (ty mají každý svůj) a jestli se někdy budu muset rozloučit s tímhle, bude ten nový zase Philips.

Výhody

Výdrž na jedno nabití, kvalita čištění, malý hluk,

Nevýhody

O žádných nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

  2. pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime Clean