Tento produkt už nie je dostupný
2 režimy
6 prispôsobiteľných nastavení
1 kefkový nástavec
Táto zubná kefka Philips Sonicare odstraňuje až o 100 % viac škvŕn a už po 1 týždni zaručí belšie zuby.
Kefkové nástavce DiamondClean, najlepšie kefkové nástavce na bielenie zubov pre rad Philips Sonicare, majú stredne tvrdé štetiny v tvare diamantu, ktoré účinne, no zároveň jemne odstraňujú zubný povlak. Táto elektrická zubná kefka Philips Sonicare poskytuje vynikajúce čistenie a belšie zuby v porovnaní s ručnou zubnou kefkou.
Režim 2-minútového čistenia ponúka dokonalé odstránenie povlaku (čas na čistenie zubov odporúčaný zubným lekárom). Režim bielenia odstraňuje povrchové škvrny, zosvetľuje a leští zuby. Odstraňuje každodenné škvrny, ako je káva, čaj, tabak a červené víno. Bieli zuby o 2 odtiene už za 2 týždne.
4.7
z 5
249
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
KikaTT
10/01/2019
Slovensko
super
Moja prva sonicka kefka, user friendly a neporovnatelny pocit po umyti s klasickou kefkou, odporucam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Katinella
27/09/2017
Slovensko
Excellent
Really good product. I think it is the Best Buy from the whole range.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Smokie1981
12/05/2022
Česká republika
Výdrž
Kartáček jsem zakoupil v roce 2016 s tím, že od stejného roku běží v 2x vyšší zátěži, protože se ženou používáme jedno tělo, jen máme každý svou hlavu. Oba si čistíme zuby pravidelně 2x denně. Tzn, že kartáček má "načištěno" již 6 let a teoreticky 12. Baterie pořád původní. výdrž klesla cca o 30 procent, i tak bez problémů nabíjíme max 1x za 14 dní. reálná výdrž při nákupu a čištění jednou osobou byla přes 4 týdny bez nabíjení. Za celou dobu jsem jednou kartáček rozdělal, protože se začal uvolňovat trn, na který se nasazuje hlava. Je spojen s tělem jedním šroubkem v trojúhelníkovém uložení a šroubek prostě povolil. Přidal jsem na něj trochu lepidla a od té doby drží jak přibytý. Opravu jsem zkusil sám, protože to bylo zhruba po 4 letech používání a tudíž bez záruky. Přestože jsem četl na nějaké Sonicare produkty z poslední doby horší hodnocení ohledně výdrže, tak tento kus byl ještě nejspíš poctivý model. Někdo řekne, že výrobek, co vydrží není pro výrobce dobrý. No, já za ušetřené peníze za nové kartáčky kupuju originální hlavice (zkoušel jsem náhrady, ale originál mi prostě vyhovuje nejvíc) a měním je každé 3 měsíce či dřív, podle opotřebení a tím si tak Philips vytvořil zákazníka, který pravidelně utrácí za příslušenství a stoprocentně půjde znovu do jeho produktu. Což se už stalo, protože jsem kartáčky vybavil i děti (ty mají každý svůj) a jestli se někdy budu muset rozloučit s tímhle, bude ten nový zase Philips.
Výhody
Výdrž na jedno nabití, kvalita čištění, malý hluk,
Nevýhody
O žádných nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime Clean