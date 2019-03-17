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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare DiamondCleanElektrická sonická zubná kefka

HX9312/04

4.7
| (1496) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Inteligentné dizajnové riešenie.
To najlepšie bielenie zubov od Philips Sonicare v našom najelegantnejšom modeli sonickej elektrickej zubnej kefky Philips Sonicare. Prejdite aj vy na Philips Sonicare.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

Najlepšia bieliaca sonická zubná kefka Philips Sonicare

Inteligentné dizajnové riešenie.

  • 5 režimov

  • 2 kefkové nástavce

  • Nabíjací pohár, cestovné puzdro

  • Ružovo zlatá edícia

Žiarivejší úsmev za 1 týždeň s kefkovým nástavcom DiamondClean*

Žiarivejší úsmev za 1 týždeň s kefkovým nástavcom DiamondClean*

Nasaďte náš kefkový nástavec DiamondClean a jemne a zároveň účinne odstráňte neželané sfarbenie zubov. Tesne usporiadané stredové vlákna na odstraňovanie neželaného zafarbenia zubov tvrdo pracujú na tom, aby bol váš úsmev dvakrát belší už za 7 dní.*

Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Husté a vysokokvalitné vlákna odstraňujú povlak až 7-krát účinnejšie než manuálna zubná kefka.

Zdravšie ďasná už za 2 týždne*

Zdravšie ďasná už za 2 týždne*

Vďaka optimálnemu čisteniu pomocou nástavca DiamondClean budú vaše ďasná zdravšie už po 2 týždňoch*. Odstránite až 7x viac povlaku pozdĺž ďasien než pri použití manuálnej zubnej kefky* a získate ten najzdravší úsmev.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

1496

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

17/03/2019

Slovensko

Slovensko

super

este sa ucime pouzivat :), zatial si zvykame na bzucanie a cistenie zrkadla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9392/39 Elektrická sonická zubná kefka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9392/39 Elektrická sonická zubná kefka

22/01/2019

Slovensko

Slovensko

Best

Najlepšia kefka na trhu Spickovy design Výdrž batérie Chýba bluetooth

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9332/04 Elektrická sonická zubná kefka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9332/04 Elektrická sonická zubná kefka

26/12/2017

Slovensko

Slovensko

Perfektne

Po každom použití zuby hladké ako po absolvovaní dentálnej hygieny. Parada

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9352/04 Elektrická sonická zubná kefka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX9352/04 Elektrická sonická zubná kefka

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v bežnom režime