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Philips Sonicare DiamondClean Elektrická sonická zubná kefka

Tento produkt už nie je dostupný

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Philips Sonicare DiamondCleanElektrická sonická zubná kefka

HX9312/04

Philips Sonicare DiamondClean Elektrická sonická zubná kefka

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Certifikát Eco Passport - English (US)

  • PDF súbor, 135.5 kB
  • 25 October 2020

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