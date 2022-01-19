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  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
  • Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu

Tento produkt už nie je dostupný

ExpertClean 7500Sonická elektrická zubná kefka s aplikáciou

HX9631/16

HX962K

1
| (1) Recenzia
Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu
Udržať si správne návyky čistenia zubov je náročné. ExpertClean vás bude sprevádzať medzi prehliadkami u zubára. Vďaka zabudovaným inteligentným snímačom vie, ako prispôsobiť tlak pri čistení a používa hlásenia o pokroku z aplikácie, čím pomáha dodržiavať správnu rutinu ústnej hygieny.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

Odstraňuje až 10­krát viac povlaku

Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu

  • Intelig. a jednoduché čistenie zubov

  • Zabudovaný senzor tlaku

  • Inteligentné rozpoznávanie hlavice

  • 4 režimy, 3 stupne intenzity

Odstráni až 10x viac povlaku* pre hĺbkové čistenie

Odstráni až 10x viac povlaku* pre hĺbkové čistenie

Vďaka elektrickému kefkovému nástavcu C3 Premium Plaque Defence, ktorý odstraňuje zubný povlak, si môžete byť istí, že dosiahnete najhlbšiu možnú čistotu. Mäkké, flexibilné štetiny sú navrhnuté tak, aby sa ohýbali okolo obrysov zubov, vďaka čomu poskytujú až 4-krát viac kontaktu s povrchom zubov** a až 10-krát väčšiu mieru odstránenia povlaku aj z ťažko dostupných miest.

Až 7x zdravšie ďasná* už za 2 týždne

Až 7x zdravšie ďasná* už za 2 týždne

Zamerajte sa na zlepšenie zdravia ďasien s kefkovým nástavcom G3 Premium Gum Care. Vďaka menším rozmerom a štetinám zameraným na líniu ďasien poskytuje ideálny spôsob, ako túto oblasť udržať bez ochorení ďasien. Ľudia, ktorí používajú tento kefkový nástavec, majú až o 100 % menej zápalov ďasien* a až 7-krát zdravšie ďasná už za dva týždne.*

Nekompromisná k zubnému povlaku, mimoriadne jemná k ďasnám

Nekompromisná k zubnému povlaku, mimoriadne jemná k ďasnám

Kefkový nástavec C3 Premium Plaque Defence je navrhnutý tak, aby sa mäkké, flexibilné štetiny dokonale ohýbali okolo obrysov zubov, čo vám poskytne až 4-krát viac kontaktu s povrchom zubov a pomôže vám čistiť aj ťažko dostupné miesta*.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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1.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
2

19/01/2022

Lietuva

Lietuva

2 handles broke in 2 months

Awfully unreliable. The second handle broke yesterday. This is unacceptable. I’ll never buy Philips again.

Výhody

None

Nevýhody

Breaks

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with app

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with app

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. viac ako manuálna zubná kefka

  2. v porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean

  3. pri dvoch dvojminútových čisteniach denne