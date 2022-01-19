Tento produkt už nie je dostupný
HX9631/16
HX962K
Intelig. a jednoduché čistenie zubov
Zabudovaný senzor tlaku
Inteligentné rozpoznávanie hlavice
4 režimy, 3 stupne intenzity
Vďaka elektrickému kefkovému nástavcu C3 Premium Plaque Defence, ktorý odstraňuje zubný povlak, si môžete byť istí, že dosiahnete najhlbšiu možnú čistotu. Mäkké, flexibilné štetiny sú navrhnuté tak, aby sa ohýbali okolo obrysov zubov, vďaka čomu poskytujú až 4-krát viac kontaktu s povrchom zubov** a až 10-krát väčšiu mieru odstránenia povlaku aj z ťažko dostupných miest.
Zamerajte sa na zlepšenie zdravia ďasien s kefkovým nástavcom G3 Premium Gum Care. Vďaka menším rozmerom a štetinám zameraným na líniu ďasien poskytuje ideálny spôsob, ako túto oblasť udržať bez ochorení ďasien. Ľudia, ktorí používajú tento kefkový nástavec, majú až o 100 % menej zápalov ďasien* a až 7-krát zdravšie ďasná už za dva týždne.*
Kefkový nástavec C3 Premium Plaque Defence je navrhnutý tak, aby sa mäkké, flexibilné štetiny dokonale ohýbali okolo obrysov zubov, čo vám poskytne až 4-krát viac kontaktu s povrchom zubov a pomôže vám čistiť aj ťažko dostupné miesta*.
1.0
z 5
1
Recenzia
Vytka
19/01/2022
Lietuva
2 handles broke in 2 months
Awfully unreliable. The second handle broke yesterday. This is unacceptable. I’ll never buy Philips again.
Výhody
None
Nevýhody
Breaks
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with app
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with app
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
viac ako manuálna zubná kefka
v porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean
pri dvoch dvojminútových čisteniach denne