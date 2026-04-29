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ExpertClean 7500 Sonická elektrická zubná kefka s aplikáciou
Tento produkt už nie je dostupný
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HX9631/16
HX962K
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Data Act Document
Vyhlásenie o zhode UK - English (US)
Všetko (6)
Ako funguje navádzanie pri čistení zubov v aplikácii Sonicare?
Ktoré zariadenia sú kompatibilné s aplikáciou Sonicare/Sonicare for Kids?
Čo znamenajú symboly na zubnej kefke Sonicare?
Čo signalizujú svetelné indikátory stavu batérie na mojej zubnej kefke Sonicare?
Ako zaregistrujem svoju zubnú kefku Sonicare?
Ako čistiť zubnú kefku Philips Sonicare?
Philips SonicareNabíjací kábel USB-A
Philips SonicareSieťový adaptér USB-A
Philips SonicareNabíjacia základňa
ProResults6-balenie kefkových nástavcov
Nemôžem pripojiť zubnú kefku k aplikácii Sonicare
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