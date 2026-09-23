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MCM190/22
Vychutnajte si hudbu z MP3-CD tak, ako to máte radi
Elegantný krásavec v drevenej povrchovej úprave, kompaktný a štýlový kombinuje výkon a základné funkcie bez kompromisov, len si musíte sadnúť a vychutnať si hudbu tak, ako to máte radi
MP3
Incredible Surround™ je zvuková technológia od spoločnosti Philips, ktorá výrazne zvyšuje zvukové pole, aby vás zvuk doslova obklopil. Použitím najmodernejšieho elektronického posúvania fáz zmiešava technológia Incredible Surround™ zvuky zľava a sprava tak, že sa zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne zdokonalí stereofónny efekt a dodá zvuku prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia dodatočných reproduktorov.
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“.MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.
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