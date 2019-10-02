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  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
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  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy
  • Presné okraje a obrysy

Tento produkt už nie je dostupný

Multigroom series 1000Presný zastrihávač fúzov

MG1100/16

4.8
| (30) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Presné okraje a obrysy
Multifunkčný strojček Philips MULTIGROOM série 1000 sa vyznačuje silou a presnosťou zastrihávania, tvarovania a holenia chĺpkov na tvári. Zastrihávač a hrebeňové nástavce DualCut rovnomerne zastrihávajú a tvarujú vašu bradu. Detailný holiaci strojček vytvára presné línie, okraje a obrysy.
Zobraziť všetky výhody

Zastrihávaním, tvarovaním a holením vytvára dokonalý strih na tvári

Presné okraje a obrysy

  • Presný zastrihávač DualCut

  • Nástavec holiaceho strojčeka na detaily

  • Plne umývateľný, batéria typu AA

  • 3 presné hrebeňové nástavce

Detailný zastrihávač na dokonalé detaily na tvári

Detailný zastrihávač na dokonalé detaily na tvári

Presný 21 mm zastrihávač vám pomáha rovnomerne zastrihávať a tvarovať vlastný strih na tvári (strnisko, kozia briadka, bokombrady, línia krku alebo fúzy) vďaka výbornej ovládateľnosti a viditeľnosti.

Ostrejšie čepele* pre perfektné okraje s technológiou DualCut

Ostrejšie čepele* pre perfektné okraje s technológiou DualCut

Pokročilá technológia DualCut spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a techniku nízkeho trenia.

Detailný holiaci strojček pre dokonalé línie a obrysy

Detailný holiaci strojček pre dokonalé línie a obrysy

Presný strojček s fóliou (21 mm) šetrný k pokožke je navrhnutý tak, aby zapadol do malých priestorov s väčšou presnosťou ako čepeľ a poskytol hladké oholenie aj na ťažko dostupných miestach.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

30

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3
2

02/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kifejezetten ajánlom!

Majdnem egy éve vettem a terméket és ez idő alatt teljes mértékben megfelelt mindennek, amit egy szakállvágótól vártam. A feje elég kicsi ahhoz, hogy egy bizonyos vonalat követni lehessen vele, de nem túl kicsi, így a teljes arcszőrzet levágása is könnyen megy vele. A három különböző hosszúságot engedő toldalék segítségével könnyű a különböző szakállformák vágású is. A “részlet-vágónak” nevezett borotvafej viszont az én esetemben nem volt képes simára borotválni az arcomat, de ez talán az egyetlen negatívum, amit a termék kapcsán meg tudok említeni. Külön öröm, hogy vízálló, így kényelmes a tisztítása, valamint pluszpont, hogy elemmel együtt érkezik.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek készülék.

Szakáll kontúrjának kialakítására használtam, mely remekül működött a kis fejnek köszönhetően. Könnyedén alkalmazható volt a bajusz kialakításánál, a körszakáll részénél a precíz kontúr és a nehezebben hozzáférhető kis részeknek a vágása is nagyon egyszerűen ment. A különböző méretű fejeknek köszönhetően a szakáll-pajesz átmenetnél nagyszerűen menetelesre tudtam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Teljes mértékben elégedett vagyok a termékkel

A termékkel maximálisan elégedett vagyok. Az 1 db AA ceruzaelemmel hosszú üzemidőt biztosít. A cserélhető fejek remélem hosszabb távon is bírják a le-fel rakást törés/repedés nélkül.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

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