Tento produkt už nie je dostupný
Presný zastrihávač DualCut
Nástavec holiaceho strojčeka na detaily
Plne umývateľný, batéria typu AA
3 presné hrebeňové nástavce
Presný 21 mm zastrihávač vám pomáha rovnomerne zastrihávať a tvarovať vlastný strih na tvári (strnisko, kozia briadka, bokombrady, línia krku alebo fúzy) vďaka výbornej ovládateľnosti a viditeľnosti.
Pokročilá technológia DualCut spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a techniku nízkeho trenia.
Presný strojček s fóliou (21 mm) šetrný k pokožke je navrhnutý tak, aby zapadol do malých priestorov s väčšou presnosťou ako čepeľ a poskytol hladké oholenie aj na ťažko dostupných miestach.
4.8
z 5
30
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
IamCornello
02/10/2019
Magyarország
Kifejezetten ajánlom!
Majdnem egy éve vettem a terméket és ez idő alatt teljes mértékben megfelelt mindennek, amit egy szakállvágótól vártam. A feje elég kicsi ahhoz, hogy egy bizonyos vonalat követni lehessen vele, de nem túl kicsi, így a teljes arcszőrzet levágása is könnyen megy vele. A három különböző hosszúságot engedő toldalék segítségével könnyű a különböző szakállformák vágású is. A “részlet-vágónak” nevezett borotvafej viszont az én esetemben nem volt képes simára borotválni az arcomat, de ez talán az egyetlen negatívum, amit a termék kapcsán meg tudok említeni. Külön öröm, hogy vízálló, így kényelmes a tisztítása, valamint pluszpont, hogy elemmel együtt érkezik.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Bene8
20/01/2019
Magyarország
Remek készülék.
Szakáll kontúrjának kialakítására használtam, mely remekül működött a kis fejnek köszönhetően. Könnyedén alkalmazható volt a bajusz kialakításánál, a körszakáll részénél a precíz kontúr és a nehezebben hozzáférhető kis részeknek a vágása is nagyon egyszerűen ment. A különböző méretű fejeknek köszönhetően a szakáll-pajesz átmenetnél nagyszerűen menetelesre tudtam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Crvsh3R
19/01/2019
Magyarország
Teljes mértékben elégedett vagyok a termékkel
A termékkel maximálisan elégedett vagyok. Az 1 db AA ceruzaelemmel hosszú üzemidőt biztosít. A cserélhető fejek remélem hosszabb távon is bírják a le-fel rakást törés/repedés nélkül.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
v porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips