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Nové

Séria 1000Teplovzdušná fritéza Airfryer series 1000 4,2 l

NA120/00

4.8

| (88) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

Dokonalá chuť bez komplikácií

Chrumkavé zvonku, jemné vo vnútri. Jedinečná technológia RapidAir šetrí čas a energiu bez kompromisov na chuti. Jednoducho nastavte čas a teplotu, aby ste si mohli vychutnať lahodné, zdravé jedlá a občerstvenie za menej ako 15 minút.

Zobraziť všetky výhody

Lahodne chrumkavé s technológiou RapidAir

Dokonalá chuť bez komplikácií

  • Jednoduché používanie

  • Úspora času a energie

  • Menej oleja

  • Nastaviteľný čas a teplota

Lahodne chrumkavé s technológiou RapidAir

Lahodne chrumkavé s technológiou RapidAir

Zvonka chrumkavé a zvnútra jemné, s malým množstvom oleja alebo bez neho. Technológia RapidAir s jedinečným dizajnom „hviezdice“ vytvára dokonalé prúdenie vzduchu, aby sa jedlo vždy pripravilo rýchlo a chutne.

Vychutnajte si zdravé jedlo s obsahom tuku nižším až o 90 %*

Vychutnajte si zdravé jedlo s obsahom tuku nižším až o 90 %*

Teraz môžete pripravovať chutné jedlá bez pocitu viny, prakticky bez pridávania oleja, a pripraviť tak zdravé jedlá bez kompromisov v chuti.

12 spôsobov prípravy v jednom praktickom spotrebiči

12 spôsobov prípravy v jednom praktickom spotrebiči

Fritujte pomocou teplého vzduchu, pečte, grilujte, opekajte a pod. Jednoducho nastavte čas a teplotu pre 12 rôznych spôsobov prípravy vrátane rýchleho ohrevu, rozmrazovania a dehydratácie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

88

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3

12/02/2025

Polska

Polska

Dzieki niemu czas w kuchni skraca sie o polowe!!!!

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Recezje rozpoczne od tego co widac na pierwszy rzut oka, czyli elegancki desingn. Airfryer prezentuje sie w mojej kuchni oblednie, uwazam ze bedzie swietnie wygladal w kazdej kuchni. Co do funkcjonalnosci, sprzet jest bardzo latwy w obsludze, oraz bardzo przyjemny w czyszczeniu. Jedzenie dzieki niemu jest zdrowsze, mysle ze smakuje o wiele lepiej niz to co przyzadzalam wczesniej. Dzieki Philips bylam w stanie skrocic moj czas spedzony w kuchni, a to jest bardzo wazny aspekt dla kazdej zabieganej mamy dla ktorej, 24 godziny w dobie nie starczaja na wszystkie obowiazki. Polecam ten airfryer z calego serca.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000

05/02/2025

Polska

Polska

Świetny sprzęt

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Urządzenie sprawdza się świetnie. Dzięki dużej pojemności można przygotować solidną porcję jedzenia. Frytkownica jest bardzo prosta w obsłudze i ma elegancki design. Potrawy wychodzą smaczne i soczyste. Zdecydowanie polecam zakup.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000

05/02/2025

Polska

Polska

Prosty i pojemny

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Pojemny i prosty sprzęt. Spelnia swoje zadanie. Frytki i kurczak wychodzą wyśmienicie. Obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna i nie przytłacza. Zdecydowanie polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze.

  2. Prieskum medzi používateľmi aplikácie HomeID, 6 000 respondentov, 2021.

  3. Priemerné percentuálne hodnoty na základe interného laboratórneho merania s teplovzdušnými fritézami Philips; príprava jedných kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) alebo filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A.