Nové
Dokonalá chuť bez komplikácií
Chrumkavé zvonku, jemné vo vnútri. Jedinečná technológia RapidAir šetrí čas a energiu bez kompromisov na chuti. Jednoducho nastavte čas a teplotu, aby ste si mohli vychutnať lahodné, zdravé jedlá a občerstvenie za menej ako 15 minút.
Jednoduché používanie
Úspora času a energie
Menej oleja
Nastaviteľný čas a teplota
Zvonka chrumkavé a zvnútra jemné, s malým množstvom oleja alebo bez neho. Technológia RapidAir s jedinečným dizajnom „hviezdice“ vytvára dokonalé prúdenie vzduchu, aby sa jedlo vždy pripravilo rýchlo a chutne.
Teraz môžete pripravovať chutné jedlá bez pocitu viny, prakticky bez pridávania oleja, a pripraviť tak zdravé jedlá bez kompromisov v chuti.
Fritujte pomocou teplého vzduchu, pečte, grilujte, opekajte a pod. Jednoducho nastavte čas a teplotu pre 12 rôznych spôsobov prípravy vrátane rýchleho ohrevu, rozmrazovania a dehydratácie.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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4.8
z 5
88
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Grazynka777
12/02/2025
Polska
Dzieki niemu czas w kuchni skraca sie o polowe!!!!
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Recezje rozpoczne od tego co widac na pierwszy rzut oka, czyli elegancki desingn. Airfryer prezentuje sie w mojej kuchni oblednie, uwazam ze bedzie swietnie wygladal w kazdej kuchni. Co do funkcjonalnosci, sprzet jest bardzo latwy w obsludze, oraz bardzo przyjemny w czyszczeniu. Jedzenie dzieki niemu jest zdrowsze, mysle ze smakuje o wiele lepiej niz to co przyzadzalam wczesniej. Dzieki Philips bylam w stanie skrocic moj czas spedzony w kuchni, a to jest bardzo wazny aspekt dla kazdej zabieganej mamy dla ktorej, 24 godziny w dobie nie starczaja na wszystkie obowiazki. Polecam ten airfryer z calego serca.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000
Megalodon66
05/02/2025
Polska
Świetny sprzęt
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Urządzenie sprawdza się świetnie. Dzięki dużej pojemności można przygotować solidną porcję jedzenia. Frytkownica jest bardzo prosta w obsłudze i ma elegancki design. Potrawy wychodzą smaczne i soczyste. Zdecydowanie polecam zakup.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000
Kuker12
05/02/2025
Polska
Prosty i pojemny
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Pojemny i prosty sprzęt. Spelnia swoje zadanie. Frytki i kurczak wychodzą wyśmienicie. Obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna i nie przytłacza. Zdecydowanie polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre NA130/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000
V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze.
Prieskum medzi používateľmi aplikácie HomeID, 6 000 respondentov, 2021.
Priemerné percentuálne hodnoty na základe interného laboratórneho merania s teplovzdušnými fritézami Philips; príprava jedných kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) alebo filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A.